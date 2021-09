Chi è la conduttrice più amata della domenica? La regina è sempre Lei!

Chi è la conduttrice più amata della domenica? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti e il risultato vi lascerà senza parole.

Tanti sono i personaggi femminili che popolano il piccolo schermo degli italiani, soprattutto durante la giornata della domenica dove diventa un vera e propria sfida in rosa.

Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete che seguono i nostri account social chi è la conduttrice più amata della domenica per comprendere meglio quali, tra i format proposti durante la scorsa stagione, hanno ottenuto il numero maggiori di preferenze, in vista delle nuove idee che vedremo a partire da oggi.

Curiosi di conoscere le vostre preferenze? Non vi resta che resta che leggera la classifica completa delle conduttrici più amate del piccolo schermo per quanto riguarda lo spazio televisivo dedicato alla giornata della domenica.

La conduttrice più amata degli italiani è proprio Lei! La vostra classifica

Ovviamente, prima di rivelarvi le preferenze espresse dai nostri utenti, ci teniamo a chiarire che questa classifica è stata stilata per puro divertimento e che non ha nulla a che fare con la professionalità e la bravura degli artisti in questione. Le posizioni sono state stilate facendo una media tra i voti ricevuti in positivo e in negativo ed in fondo all’articolo trovate anche tutte le percentuali raccolte.

All’ultimo posto della nostra classifica della conduttrice più amata della domenica c’è Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea durante la scorsa stagione televisiva ha condotto ben due programmi in contemporanea durante l’ultimo giorno della settimana, Live Non è la d’Urso e Domenica Live.

Quest’ultimi non hanno collezionato ottimi ascolti durante la passata stagione. Tant’è che Mediaset per esigenze editoriali ha scelto di cancellarli ed inserire al suo posto Verissimo di Silvia Toffanin e Scene di un matrimo con Anna Tatangelo.

Al secondo posto, invece, c’è Francesca Fialdini. Il suo A ruota libera sembrerebbe aver convinto non solo il pubblico del piccolo schermo ma anche dagli utenti della rete che hanno deciso di donarle la medaglia d’argento nella nostra classifica sulla conduttrice più amata della domenica degli italiani.

Il primo posto, ovviamente, si conferma essere la regina indiscussa della domenica, non solo in termini di ascolto ma anche in preferenze social, Mara Venier. La sua Domenica In si rivela essere un autentico successo, tant’è che il direttore di rete le ha chiesto di condurre almeno un’ultima stagione del suo programma visto che lei avrebbe già voluto abbandonare lo show durante lo scorso anno. Qui di seguito sarà possibile trovare le percentuali e la classifica completa.