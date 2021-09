Maria De Filippi, eccezionale trasformazione dagli inizi ad oggi: irriconoscibile!

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più famose del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era agli inizi della sue carriera?

Maria De Filippi non ha di certo bisogno di presentazioni. In quanto è una delle conduttrice, se non uno dei colossi, più amate del piccolo schermo degli italiani. Ogni suo programma si rivela essere sempre un autentico successo. Tant’è che è l’unico personaggio televisivo in grado di condurre ben tre programmi in contemporanea ed ottenere per tutti tre i consensi dei telespettatori.

Durante il corso di questi anni, più di venti, la moglie di Maurizio Costanzo ha sempre sfoggiato un taglio di capelli piuttosto corto e di colore biondo. Un look che con il passare del tempo le ha permesso di diventare un volto familiare al pubblico del piccolo schermo, ma vi ricordate com’era Maria De Filippi agli inizi della sua carriera?

La moglie di Maurizio Costanzo, nonostante il look di base sia sempre il medesimo, ha fatto un cambiamento enorme. Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Com’è cambiata Maria De Filippi dall’inizio della sua carriera

Maria De Filippi oggi utilizza decisamente uno stile più sportivo. Tant’è che non è raro vederla condurre Uomini e Donne senza un filo di trucco o mentre indossa una tuta. Ed è proprio questo, molto probabilmente, uno dei tanti segreti del suo successo. In quanto non si mostra mai artefatta, ma sempre semplice e fedele a se stessa. Un po’ come il pubblico che da tanti anni ormai la segue e supporta i suoi progetti.

Durante il corso degli anni ha però osato un po’ di più con i suoi look. Se all’inizio della sua carriera era molto più impostata, durante il corso degli anni si è lasciata andare a durante le prime edizioni di C’è posta per te ha utilizzato dei look più sensuali per le coreografie con il suo fedele ballerino Kledi.

Per non rendendocene forse conto, vedendola praticamente ogni giorno in onda, la De Filippi è cambiata tanto durante il corso di questi anni e questo l’avvicina ancora di più a tutti i suoi fedeli telespettatori che giorno dopo giorno scelgono di premiarla, rendendo i suoi programmi televisivi dei veri e propri successi.

Basti anche soltanto pensare all’ultima edizione di Amici, quella vinta da Giulia Stabile, che visto l’enorme successo, Mediaset le ha chiesto di partire prima del previsto, proprio per dare al pubblico del piccolo schermo ciò che vuole.

Maria De Filippi oggi è più sportiva rispetto ai suoi esordi, ma la sua essenza non è mai cambiata durante il corso di questi anni.