Rosalinda Cannavò indossa gli orecchini più trendy del momento!

Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco, ha postato sulla propria pagina Instagram una foto che la ritraeva indossare gli orecchini più trendy della stagione autunno/inverno 2021-22. Quali? Scopriamolo insieme!

Rosalinda Cannavò, nome d’arte Adua del Vesco, è conosciuta dal grande pubblico per essere una delle attrici TV più note del panorama italiano. In più, dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del GF VIP condotto da Alfonso Signorini, la sua popolarità è accresciuta notevolmente. Adesso, con i suoi 617.000 follower, è apprezzata in tutta Italia non solo dalle amanti della TV italiana, ma anche dalle amanti della moda. Adua del Vesco ha recentemente pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto rimanere noi amanti dello stile a bocca aperta! Perché? Indossava il modello di orecchini più trendy della prossima stagione! Siete curiosi di sapere quali? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Quando guardiamo un film o una serie T, ci innamoriamo o odiamo questo o quell’altro personaggio. Ci immedesimiamo nelle loro storie, nelle loro vite (fittizie). Una volta terminata la visione tendiamo ad associare quell’attore con quel ruolo che hanno interpretato, come se attore e personaggio si fondessero, diventando così una cosa sola. Quante volte ci è capitato!

Ma adesso, in un epoca in cui con i social media o con i reality show, ci si può mostrare (quasi) al 100% riusciamo a vedere chi si cela dietro al personaggio, vedendo realmente la persona.

Questo è ciò che è successo alla protagonista della nostra guida di stile di oggi, Rosalinda Cannavò. Partecipando alla scorsa edizione del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, l’attrice dallo pseudonimo Adua Del Vesco ha mostrato a tutta l’Italia cosa si celasse realmente dietro a quegli occhi verde acqua: una ragazza sensibile, con un passato da rivelare!

Ha raccontato dei suoi disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato, e per questo motivo cerca di dare messaggi di #bodypositive sui social media. Rosalinda Cannavò ha capito l’importanza e la forza dei social media, e li utilizza in maniera positiva!

Ma perché oggi è la protagonista della nostra guida di stile? Perché proprio sul suo profilo Instagram ha postato una foto in cui indossava un modello di orecchini super trendy, che diventerà un MUST-HAVE nella prossima stagione!

Allora bando alle ciance! Entriamo nel vivo della nostra guida di stile, con protagonista Rosalinda Cannavò!

Rosalinda Cannavò indossa gli orecchini più trendy della prossima stagione: il sacro cuore!

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto come la moda abbia utilizzato dei simboli, più o meno profani, e inseriti nelle collezioni moda, facendoli diventare super trendy!

Vi ricordate Madonna o Bonnie Tyler quando si riempivano di collane con le croci? Oppure quanta fatica abbiamo fatto per dimenticarci di quell’orribile tendenza, sebbene molto seguita, di indossare teschi ovunque? Ecco, questa tendenza segue un po’ quella scia, ma lo fa con classe!

Partiamo dalle basi: Rosalinda Cannavò nel suo post di Instagram ha posato in una foto ritratto in bianco e nero, tra l’altro bellissima, indossando un paio d’orecchini d’argento con il simbolo del sacro cuore, ossia un cuore stilizzato con una fiamma in alto. Gli orecchini nello specifico sono del brand El Rana, e sono acquistabili nel loro e-commerce ad un costo di € 180,00.

Ciò che però dobbiamo tenere a mente è che non saranno solo gli orecchini ad essere di tendenza la prossima stagione, ma tutto ciò che avrà in primo piano questo simbolo!

Dagli accessori, alle maglie con questa immagine stilizzata, alle borse. Va bene tutto, basta che ci sia il sacro cuore!

Ad esempio, esiste un brand made in Italy di borse in vera pelle di manifattura artigianale che si chiama Les Magdalénes, che produce pelletteria con il simbolo del sacro cuore come segno distintivo! I prezzi variano, in base al formato o alla tipologia. Ad esempio una borsa bauletto, formato medio, ha un costo di € 180,00. Considerando la qualità e il lavoro dietro ad ogni articolo, rapporto qualità prezzo ottimo!

Quindi, Rosalinda Cannavò super promossa! Ha indossato il nuovo trend della stagione, e lo ha fatto in un modo super elegante!

Termina qui la guida di stile più social e attuale di sempre, oggi incentrata sul nuovo simbolo di tendenza, il sacro cuore, e sugli orecchini trendy indossati da Rosalinda Cannavò!

Emanuela Cappelli