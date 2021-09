Ricordate Mascia Ferri? Vita nuova per la panterona del Grande Fratello

Mascia Ferri è stata una delle prime concorrenti del Grande Fratello. Ora, dopo il successo in tv, ha completamente cambiato vita.

Mascia Ferri è senza dubbio una delle concorrenti che hanno fatto la storia del Grande Fratello nostrano. La concorrente prese parte alla seconda edizione del reality show di canale 5, quando alla conduzione c’era Daria Bignardi, reduce dal clamoroso successo ottenuto l’anno precedente.

Mascia, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, non passò di certo indifferente. Tant’è che ebbe una sorta di love story con Alessandro Lukacs e venne soprannominata “La panterona” per la sua innata sensualità. La Ferri riuscì a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, tanto da classificarsi sesta e dopo la fine del programma ha avuto non poche esperienze in tv.

Tanto da essere presente nel cast di Scherzi a Parte e Mezzogiorno in famiglia. Oggi però non la si vede da un po’ sul piccolo schermo. Questo perché ha scelto di lasciare qualche tempo fa il mondo dello spettacolo e di dedicarsi a tutt’altro. Che fine ha fatto oggi Mascia Ferri del Grande Fratello? Scopriamo insieme la sua nuova vita.

LEGGI ANCHE –> GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli incantevoli. Look, stilisti e costo abiti

Che fine ha fatto Mascia Ferri del Grande Fratello? La sua nuova vita

Mascia Ferri ha senza dubbio ricevuto una grossa popolarità dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del GF. Tant’è che dopo la fine del suo percorso all’interno della trasmissione, ne ha approfittato per fare un po’ di esperienza nel mondo dello spettacolo per poi scegliere di lasciarlo qualche anno dopo. Tant’è che oggi ha completamente cambiato vita.

Nel 2006 decide di convolare a nozze con Cristiano Ricciardella, con cui è tutt’ora legata, e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Nina e Lola.

LEGGI ANCHE –> Tina Cipollari, la sorprendente trasformazione dell’opinionista dagli inizi ad oggi

Insieme a suo marito, l’ex concorrente del GF di Daria Bignardi si occupa della gestione di 3 locali a Ravenna. Mascia, dunque, ha scelto di dire addio al mondo dello spettacolo, fatta eccezione per qualche rara apparizione nei salotti televisivi, per dedicarsi al settore dell’imprenditoria.

La sua esperienza nel reality show di canale 5 nonostante ormai sia un lontano ricordo, è ancora piuttosto vivida nel cuore del pubblico del piccolo schermo che è curioso più che mai di scoprire com’è cambiata durante il corso degli anni. Oggi, infatti, sfoggia un look decisamente diverso rispetto a quello adottato nella casa più spiata d’Italia, ma non sembra essere cambiata di un solo giorno, restando sempre bellissima.

Mascia Ferri del Grande Fratello ha preferito voltare pagina e di proseguire con la sua vita lontano dagli occhi indiscreti dei media.