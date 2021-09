Un impasto facile da preparare per un dolce diverso dal solito, la torta cookie con Nutella e cocco, pronta in meno di un’ora, conquisterà anche i più esigenti

La torta cookie con Nutella e cocco è un dolce buonissimo, con un mix di sapori che stanno bene insieme gustosissimo. L’alleata perfetta per la prima colazione o per una merenda golosa, tanto per gli adulti che per i bambini come agli adulti.

Somiglia da una una crostata, ma quando cominciate ad addentarla scoprirete una consistenza morbida e cremosa tutta da provare

Ingredienti:

360 g farina 00

130 g farina di cocco

1 uovo

120 g burro morbido

90 g zucchero semolato

1/2 bustina lievito per dolci

1 bacca di vaniglia

200 g Nutella

100 g gocce di cioccolato fondente

Torta cookie con Nutella e cocco

Potete conservare la Torta cookie con Nutella e cocco in frigorifero dentro ad un contenitore ermetico, per un massimo di due giorni.

Preparazione:

Cominciate versando in una ciotola le due farine setacciate insieme e poi anche il lievito. Quindi aggiungete lo zucchero, il burro ammorbidito (oppure una pari quantità di olio di semi) e i semini di una bacca di vaniglia.

A quel punto cominciate ad impastare fino ad ottenere un impasto sabbioso, tipo quello della pasta frolla. Poi unite anche l’uovo e lasciatelo assorbire bene. Continuate a lavorare con le mani fino ad ottenere un composto finale che dovrà essere solido ma non troppo denso. Solo in quel caso, aggiungete un po’ di latte.

Aggiungete due terzi delle le gocce di cioccolato fondente (le altre serviranno per la decorazione finale) e mescolate bene. Poi versate metà dell’impasto in una teglia quadrata già imburrata, quindi livellatelo.

Aggiungete la Nutella o una equivalente crema spalmabile alla nocciola stendendola su tutta la superficie della base e coprite con il resto dell’impasto sbriciolato. Aggiungete infine le altre gocce di cioccolato e infornate a 180° per circa 40 minuti.

Quando la torta cookie con Nutella e cocco sarà pronta, sfornatela e lasciatela raffreddare. Potete servirla a fettine, oppure tagliata a quadrotti.