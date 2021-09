Makeup e mascherina: i trucchi per farlo durare di più

By

Makeup perfetto con la mascherina? Certo che si può! Ti sveliamo tutti i segreti per una tenuta impeccabile. Resterai molto soddisfatta!

Quasi due anni con il Covid-19. La pandemia non è finita e certe abitudini sono ancora parte integrante del nostro quotidiano. Continuiamo a mantenere il distanziamento fisico, a evitare gli assembramenti, a igienizzare le mani e così via.

Senza dimenticare, ovviamente, l’utilizzo della mascherina. La indossiamo in molte occasioni, dal lavoro al tempo libero, e ci copre quasi tutto il volto. Restano scoperti soltanto sopracciglia e occhi, che cerchiamo di valorizzare bene con il trucco giusto.

Fin qui, tutto abbastanza semplice e logico. Ma se togliamo la mascherina, invece, come appare il nostro viso? Abbiamo due scelte. La prima: prediligere un makeup acqua e sapone, senza base viso e con un filo di trucco soltanto su sopracciglia e occhi. La seconda: truccarci di tutto punto, labbra incluse, come se la mascherina non esistesse.

Molte di noi scelgono, ogni giorno, la seconda opzione. Però è innegabile che, senza i prodotti giusti e qualche astuzia, il makeup non dura tanto. La mascherina, di qualsiasi tipo si tratti, è senza dubbio molto fastidiosa.

Ma come possiamo evitare che il trucco si trasferisca sul dispositivo di protezione? Semplicemente dobbiamo avere alcune buone abitudini. Ce le raccomandano i professionisti del makeup. Vediamo insieme quali sono.

Makeup con mascherina: le astuzie per farlo durare di più

La pandemia ha cambiato le nostre abitudini anche in fatto di trucco. La mascherina ci copre il viso ogni giorno, per tante ore. D’estate, il caldo complica la situazione e ci sembra quasi di soffocare. Però al nostro makeup non rinunciamo e, allora, facciamo di necessità virtù.

Truccarsi bene con la mascherina non solo è possibile ma ci sono delle astuzie incredibili per una tenuta perfetta.

Coprire tanta parte del viso cambia le proporzioni dei lineamenti, per questo è facile commettere errori in alcuni passaggi cruciali del makeup. Ma nulla è perduto! Ecco le regole basilari da seguire per un risultato stupefacente.

Occhio all’effetto no-transfer – Devi assolutamente evitare che il trucco lasci dei segni sulla mascherina. Ricorda che una pelle ben nutrita assimila e trattiene meglio i prodotti. Quindi, al mattino, punta su una base idratante a rapido assorbimento. Per uniformare l’incarnato, scegli su un primer leggero da picchiettare con le dita. Se desideri una nota di colore in più per la base viso, allora opta per una BB o una CC cream. In entrambi i casi parliamo di prodotti più ‘leggeri’ del classico fondotinta. L’importanza del fissaggio – Per non macchiare troppo la mascherina, è fondamentale fissare bene i prodotti. Se usi il fondotinta (ma anche una BB cream), applicalo con largo anticipo, almeno 20-30 minuti prima di indossare la mascherina e uscire. Per completare il fissaggio puoi usare, a tua scelta, uno spray idratante oppure un cubetto di ghiaccio avvolto in della carta velina, da passare poi sul viso picchiettando. Evita assolutamente la cipria! L’alternativa giusta al rossetto – E’ il balsamo colorato, perfetto per il makeup con mascherina. Questo prodotto dona una nota di colore alle labbra, mantenendole però ben idratate. Inoltre puoi rinnovarlo facilmente, anche senza lo specchio. Sì al trucco occhi, ma con moderazione – Non devi commettere l’errore di calcare la mano con gli occhi giacché il resto del viso è nascosto dalla mascherina. Nulla di più sbagliato! Usa l’eyeliner applicata a piccoli tratti e sfumata bene. Via libera anche per gli ombretti color pastello. Osa di più con il mascara, per enfatizzare lo sguardo e renderlo più caldo e magnetico. Le sopracciglia contano! – Tanto quanto gli occhi nel makeup con mascherina. Se sono troppo corte o rade, usa la matita oppure un po’ di gel per definirle meglio. Ovviamente non dimenticare di pettinarle con uno scovolino, se desideri che abbiano un bellissimo effetto naturale.

Con i prodotti giusti e seguendo alla lettera i consigli che ti abbiamo dato, il tuo makeup con mascherina sarà perfetto e durerà più a lungo. Fidati di noi!