Frittate light: 10 idee super golose per mangiare con gusto e perdere peso

Ami le uova e le preparazioni veloci, gustose e dietetiche? Scopri come realizzare delle frittate light super golose e perfette per perdere peso.

La lotta con la bilancia è un problema contro il quale ci si scontra almeno una volta nella vita. A differenza di quanto si pensi però, non deve trattarsi necessariamente di una battaglia. Perdere qualche chilo di troppo o mantenersi semplicemente in forma può infatti essere semplice e persino divertente. Basta prendere la cosa per il verso giusto e approfittarne per sperimentare piatti nuovi e gustosi che in altre occasioni non si avrebbe modo di provare.

Un esempio sono le frittate. Se preparate nel modo corretto, possono infatti rivelarsi sane, colorate, gustose e semplici da realizzare. Il piatto perfetto da preparare quando si va di fretta, si desidera qualcosa di buono da mangiare, si ha voglia di mettersi ai fornelli senza troppo impegno o si desidera condividere qualcosa di buono con gli amici.

Perché le frittate, sopratutto se light, si possono gustare in mille modi diversi, diventando ottimi antipasti, elemento portante di un aperitivo, piatto unico da affiancare ad un contorno ricco o secondo da abbinare ad un’insalata o delle verdure. Si tratta insomma di una preparazione che vale la pena esplorare in diverse declinazioni, imparando prima di tutto a realizzarle in modo sano e dietetico. Un trucco che aiuterà a consumarle più spesso di quanto si immagini.

Frittate light, dalla ricetta al piatto. Tutto quel che bisogna sapere

Per prima cosa è bene ricordare che quando si parla di cucina dietetica è bene abbracciare anche quella sana e bilanciata.

In questo modo si dimagrirà o manterrà la propria forma garantendosi al contempo un organismo in buona salute. Nel caso della frittata, ci sono poche e semplici regole da seguire, che sono:

Usare più albumi rispetto ai tuorli. In questo modo si otterrà comunque un prodotto ricco di gusto che avrà meno colesterolo, risulterà più legger e potrà essere consumato più spesso. Inoltre lavorandola bene si potrà ottenere una frittata super soffice e tutta da gustare.

Evitare l'aggiunta di grassi. Spesso, la frittata diventa un alimento quasi proibito per l'abitudine di inserire al suo interno elementi grassi come la panna o il formaggio stagionato. In realtà per un buon risultato si può optare anche per dell'olio evo e giusto una manciata di parmigiano.

Non friggerla. È vero, la parola stessa "frittata" rievoca padelle sfrigolanti di olio caldo. Ma esistono anche versioni più light che si possono preparare in forno, in una padella antiaderente o con l'aiuto della friggitrice ad aria. E tutto per un risultato sempre ricco di gusto.

Seguire queste semplici regole è di grande aiuto per dar vita a frittate light che siano anche sane, bilanciate, buone e ricche di gusto.

Idee creative per frittate light sempre diverse e tutte da mangiare

Ora che abbiamo capito come preparare una buona frittata light, è giunto il momento di trarre spunto da qualche idea. In questo modo si potrà portare a tavola qualcosa si nuovo ogni giorno, stupendo la propria famiglia e gustando al contempo sapori sempre nuovi e gradevoli per il palato.

La frittata di verdure. Partiamo con qualcosa di semplice. Una volta preparata la base per la nostra frittata, basterà aggiungere una spolvera di parmigiano all’impasto e tagliare delle verdure a dadini da inserirle al suo interno. Volendo si può lasciare da parte metà dose da far saltare in padella per dar vita ad un contorno gustoso. In questo modo, con una fettina di pane integrale si potrà ottenere un buon piatto unico che sarà bilanciato e goloso al contempo. Ma che, prima di tutto, sarà amico della linea.

La frittata di zucca. Visto che le zucche sono ormai di stagione e vantano tanto sapore per pochissime calorie, perché non inserirle in una bella frittata? Si possono tagliare a fette o a cubetti per rendere il piatto più ricco. Per dar maggior gusto si possono aggiungere alle uova un po’ di parmigiano e della noce moscata. In questo modo il piatto sarà ricco al punto giusto e così buono da rendere la stagione autunnale ancor più golosa.

La frittata di patate dolci. Le patate dolci sono anch’esse tipiche della stagione autunnale e hanno la particolarità di avere un indice glicemico più basso delle normali patate. Tagliarle a fettine, sbollentarle appena ed inserirle sulla frittata quando questa è già in padella, donerà alla stessa uno strato soffice e gustoso. E tutto per un piatto che sarà bello da vedere e ottimo da gustare. Un piatto perfetto per essere accompagnato da un’insalatina leggera.

L’insalata con la frittata. Una normale frittata a base di soli albumi e pochi tuorli (la proporzione perfetta può essere di un uovo intero ogni due albumi) può fare da protagonista ad un’insalatona da mangiare per pranzo. In questo modo si avrà un piatto da portare con se anche sul lavoro e che risulterà bilanciato, gustoso e piacevole da gustare.

Il panino integrale con la frittata di verdure. Restando in tema di pranzi fuori, la frittata può diventare anche la protagonista di un bel panino. Prepararne uno integrale da farcire con una frittata di verdure e parmigiano (purché poco) darà vita ad un piatto bilanciato che sazierà e donerà al contempo la giusta energia per affrontare la giornata nel migliore dei modi.

La frittata di spinaci. Un’altra versione light e super buona è quella a base di spinaci e ricotta light. Si otterrà il massimo del sapore senza troppi sforzi e si potrà gustare mentre si è a dieta o si cerca di stabilizzare il peso raggiunto nel tempo. Ottima da accompagnare con un’insalata sarà così buona da poter essere ritagliata con delle formine e diventare parte di un aperitivo o l’antipasto perfetto da presentare ai propri ospiti.

La frittata di zucchine. Come molti sapranno, le zucchine hanno poche calorie e sopratutto un indice glicemico davvero basso. Rappresentano quindi l’ingrediente perfetto per chi è a dieta. Cuocerne un po’ saltandole in padella e aggiungerne un quarto alla frittata, donerà alla stessa maggior gusto senza innalzare le calorie. Inserire le altre per contorno e il pranzo o la cena potranno dirsi completi. Basterà infatti aggiungere un po’ di frutta o una fettina di pane integrale per ottenere un piatto bilanciato e saporito.

La frittata di soli albumi con fiori di zucca. Ovviamente, una frittata si può ottenere anche da soli albumi. Si tratta della scelta ideale quando si desidera mangiare un po’ più proteico e senza troppi grassi. In questo caso è importante saper giocare con le spezie ed inserire ingredienti preziosi come, ad esempio, i fiori di zucca. Questi doneranno colore e sapore alla frittata senza appesantirla in alcun modo. Una ricetta che si presta quando ci si sente appesantiti o si sente più semplicemente il bisogno di stare leggeri.

La frittata con funghi e ricotta. Per chi ama i sapori più decisi, una buona frittata può nascere anche dall’incontro tra funghi e ricotta. Il tutto per un piatto dietetico e sano che ben si sposa con uno stile di vita volto al benessere. Aggiungere un’insalatina per contorno basterà a completare un piatto che sarà ricco di gusto e mai scontato.

La frittata con peperoni. I peperoni sono tra le verdure più saporite che ci siano e che in caso risultino pesanti possono essere alleggeriti semplicemente togliendo loro la pelle. Detto ciò, all’interno di una buona frittata sono davvero l’ingrediente perfetto che risulterà ancor più buono se si deciderà di prepararne un po’ come contorno.

Ovviamente le ricette da cui trarre spunto sono tante e varie e con un po’ di fantasia possono diventare praticamente infinite. Ciò che conta è rendersi conto che la frittata può essere una grande amica della dieta. Basta infatti prepararla nel modo giusto per ottenere qualcosa di semplice, sempre diverso e davvero gustoso da portare in tavola.