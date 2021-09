Ricordate l’ex letterina Morena Salvino? A 43 anni è così

Se seguivate il programma Passaparola sicuramente ricorderete l’ex letterina mora Morena Salvino: ecco com’è oggi a 43 anni.

Correva l’anno 2002 quando tra le letterine di Passaparola c’era una bella ragazza mora e dai lunghi capelli ricci. Stiamo parlando di Morena Salvino chi se la ricorda? Insieme a Ilary Blasi, Alessia Ventura e Francesca Lodo, fra le altre, ballava negli stacchetti della trasmissione condotta da Gerry Scotti.

Negli anni 2000 il pomeriggio in tv c’era un appuntamento fisso su Canale 5 con la trasmissione Passaparola. Le letterine, un po’ come le Veline di Striscia la notizia hanno fatto la storia della tv italiana.

Ma che fine ha fatto oggi Morena Salvino? Cosa fa e come è diventata? Scopriamo com’è e cosa fa a 43 anni l’ex letterina.

Ecco cosa fa Morena Salvino oggi e come è diventata

Se anche voi vi siete chiesti cosa fa oggi Morena Salvino, una delle letterine di Passaparola eccovi accontentati. Ad oggi la Salvino ha 43 anni, e dopo il programma condotto da Gerry Scotti nei primi anni del 2000, ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi programmi televisivi.

Non solo, la ricordiamo anche nelle vesti di attrice per essere stata uno dei volti della soap opera Centovetrine in cui interpretava Chiara Baldi. La carriera dalla Salvino è costellata anche di vari spot per il mercato estero. Dal 2013 ha poi aperto un blog di cucina.

Una bellezza, quella della Salvino, del tutto naturale e dai tratti tipicamente mediterranei. Lunghi capelli ricci e bruni e occhi nocciola. Ad oggi l’ex letterina è seguita da oltre 23mila followers su Instagram.

E se le sue colleghe, come Ilary Blasi e Silvia Toffanin, hanno poi lavorato dopo Passaparola in programmi delle reti nazionali, la Salvino si è cimentata proseguendo la carriera all’estero.

E anche se nel corso degli anni le ex letterine hanno preso strade diverse molte di loro sono rimaste in buoni rapporti e in alcuni casi addirittura amiche. Ad esempio la Salvino è molto amica di Ilary Blasi. Come possiamo notare grazie ai social le due showgirl appaiono insieme in diverse foto e post.

Non solo, sempre dai social scopriamo come anche prosegua l’amicizia con Alessia Ventura che di recente è diventata mamma della piccola Ginevra.

E nonostante siano ormai passati quasi 20 anni da Passaparola Morena Salvino è ancora splendida a 43 anni e appare decisamente in forma.