Marcella Bella: dal dramma familiare alle nozze, 5 curiosità che non conosci

Marcella Bella è una delle cantanti più amate di sempre, ma sei proprio sicuro di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 curiosità che non sai di lei.

Marcella Bella è senza dubbio una delle cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è ritrovato a cantare una delle sue canzoni. E’ matematicamente impossibile. I brani da lei proposti durante il corso di questi anni non hanno soltanto scalato le classifiche nostrane, ma anche fatto breccia nel cuore del grande pubblico.

Per questo motivo Marcella merita l’Olimpo tra le cantanti più apprezzate nel nostro paese, quelle che hanno rivoluzionato il panorama pop femminile. Sicuramente conoscerai tutte le sue canzoni e probabilmente leggendo questo articolo ti sei ritrovato a cantare Montagne Verdi, ma conosci davvero tutto sulla cantante?

Ti sfidiamo proponendoti ben 5 cose che non sai di Marcella Bella di cui soltanto i suoi più fedeli sostenitori sono a conoscenza.

LEGGI ANCHE –> Carolina, Tommaso e Giacomo Merello, figli di Marcella Bella: “Scalda il cuore”

5 curiosità che non conosci su Marcella Bella

Marcella Bella ha senza dubbio una carriera di tutto rispetto, altrimenti non sarebbe di certo entrata nell’Olimpo delle cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. Per questo motivo si è ovviamente esibita e gareggiato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Sapevi che ha preso al Festival di Sanremo per ben 8 volte? L’ultima edizione a cui ha preso parte, come cantante in gara e non come ospite, è nel 2007 con il brano Forever per sempre, cantante in coppia con suo fratello Gianni Bella.

LEGGI ANCHE –> Gianni Bella: che fine ha fatto? Ecco com’è diventato e cosa fa oggi

La seconda curiosità, facciamo mea culpa, la conosci già, ma ci sembrava davvero doveroso includere il suo straordinario rapporto con suo fratello Gianni. I due sono legati non solo nella loro vita privata, lei non lo ha mollato un secondo e sempre sostenuto e supportato anche quando nel 2010 è stato colpito da un ictus, ma anche in quella lavorativa. Lui le ha scritto le sue canzoni più famose. Qualche esempio? Montagne verdi che hai cantato, o forse stai ancora cantando, poco fa.

Marcella Bella ha 3 figli con suo marito Mario Merello, ma sapevi che il primo lo ha avuto da giovanissima all’età di 26 anni, mentre per il secondo ha deciso di aspettare ben 12 anni dopo. L’ultimo, invece, è nato soltanto 11 mesi dopo il secondo.

Non solo musica, Marcella ha anche condotto un programma. Pensa che ha condotto Una serata Bella in coppia con Alfonso Signorini, che è attualmente impegnato con la conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip su canale 5.

L’ultima curiosità su Marcella Bella riguarda la sua carriera. In quanto nel 2004 è scesa in politica con Alleanza Nazionale. Pur non riuscendo a vincere le elezioni, è riuscita ad ottenere 22 mila preferenze. Mica male!