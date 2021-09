Jennie Garth è nota al pubblico mondiale per aver interpretato Kelly di Beverly Hills, ma che fine ha fatto oggi? Ecco com’è diventata dopo tutti questi anni.

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è ritrovato ad immaginare e sognare di essere uno dei protagonisti dello storico teen drama Beverly Hills 90210.

Il telefilm è stato senza dubbio uno di quelli di maggior senza in tutto il mondo. Tant’è che un po’ di anni dopo la sua messa in onda, è stato realizzato uno spin off con nuovi personaggi per poi realizzate anche un revival di sei puntate.

Tra i protagonisti indiscussi dello show c’è senza dubbio la bionda Kelly Taylor, interpretata da Jennie Garth.

Il suo personaggio ha fatto parte del telefilm per tutta la durata dello show, per ben 10 anni, e questo ha contribuito e non poco a renderla iconica agli occhi e nel cuore del pubblico piccolo schermo di tutto il mondo. Ma che fine ha fatto oggi Jennie Garth, Kelly Taylor di Beverly Hilld 90210?

Di anni ne sono passati dal suo debutto in TV, e di cose ne sono successe nella sua vita privata. Vediamo insieme com’è cambiata nel corso di questi anni e di che cosa cosa si occupa oggi.

Jannie Garth dopo Beverly Hills: la nuova vita di nome cognome

Jennie Garth dopo la fine della messa in onda di Beverly Hills 90210 non è di certo stata con le mani in mano, lavorando, seppur a distanza di anni, a nuovi ed interessanti progetti.

Anche la sua vita sentimentale, non è stata da meno. Iniziamo proprio da questa. Jennie oggi è mamma di tre bellissimi ragazzi ed ha alle spalle ben tre matrimoni. Insomma, proprio come il personaggio di Kelly Taylor non si è di certo annoiata durante il corso di questi anni.

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, Jennie ha esordito molto prima di Beverly Hills 90210. In quanto ha iniziato a lavorare come modella, fin quando non è stata notata da un agente dello spettacolo che le ha proposto di lavorare sul piccolo e grande schermo.

Da quel momento la strada è stata tutta in salita. Jennie ha lavorato a Brand New Life della Disney per poi ad approdare al teen drama per eccellenza. Ruolo che le ha permesso non solo di farsi conoscere in tutto il mondo, ma anche di vincere il premio come migliore artista emergente.

Ma non solo recitazione, Jennie Garth ha pubblicato anche una video cassetta dedicata al mondo del fitness. Il progetto si è rivelato un vero e proprio successo, permettendole di farsi conoscere in un’ottica completamente diverso rispetto a quella a cui i suoi fedeli sostenitori erano abituati.

Dopo la fine dello show ha lavorato a diversi film per poi essere una delle protagoniste della sit come Le cose che amo di te. Spazio anche ai reality però. Nel 2012 debutta il suo primo reality show: Jennie Garth: A Little Bit Country, ma l’amore che prova per il personaggio di Kelly, colei che le ha permesso di poter raggiungere un successo mondiale, è così forte che lo reinterpreta per altre due volte.

La prima nel 2008 nello spin off 90210, interrotto dopo qualche stagione, e nel 2018, dieci anni dopo, per un revival con alcuni degli storici protagonisti. Che fine ha fatto Kelly di Beverly Hills oggi? Jennie non ha mai abbandonato il mondo della recitazione e sul suo account Instagram ha annunciato di essere al lavoro del suo nuovo film.