Carlo Conti, la famiglia si allarga: il dolce annuncio della moglie Francesca

Carlo Conti allarga la famiglia con Francesco Vaccaro: la coppia lo annuncia ai fans con una foto e delle dolci parole.

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati come il primo giorno, uniti e complici, con la nascita del figlio Matteo hanno coronato il sogno di avere una famiglia. Famiglia che si è allargata con l’arrivo di un nuovo membro in casa.

Nessuna cicogna in arrivo per Francesca Vaccaro che, tuttavia, ha deciso di prendersi cura di un cucciolo per la gioia del figlio Matteo. In casa Conti, così, è arrivata una piccola cagnolina che il conduttore toscano e la moglie hanno presentato ai fans su Instagram.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro presentano Gina: “Sono la figlia pelosetta di casa Conti”

Si chiama Gina la cagnolina che è entrata a far parte della famiglia di Carlo Conti ed è una cucciola di Breton.

“Buongiorno a tutti! Mi chiamo GINA! E sono la nuova figlia pelosetta di casa Conti! Mi piace rubare calzini, scarpe e magliette se lasciate qua e là. Mi piace rosicchiare di tutto un po’…. ma porto tanta allegria e gioia in casa! Ancora non ho ben capito che la pipì si fa TUTTA sul prato…. ma piano piano imparerò. Ah, SONO UN BRETON“, si legge nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.



Tra le prime a commentare il post di Francesca Vaccaro è stata Antonella Clerici da, grande amante degli animali e dei cani, ha accolto con gioia la decisione della coppia di amici di allargare la famiglia con Gina.

Anche Conti ha condiviso la foto della sua “figlia pelosetta” sui social. “Vi presento il nuovo arrivo in casa Conti: Gina”, ha scritto il conduttore toscano ricevendo commenti e tanti cuoricini dagli amici e dai colleghi.

Dopo nove anni di matrimonio, dopo la nascita del figlio Matteo, con l’arrivo di Gina, la famiglia di Conti e della sua bellissima moglie Francesca Vaccaro è completa e con Gina la famiglia non si annoierà mai!