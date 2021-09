Vanessa Incontrada stravolta prima della diretta: fan preoccupati

Vanessa Incontrada ha fatto preoccupare gli utenti della rete. Il motivo? Prima della rete è apparsa stravolta: che cosa è successo.

Per Vanessa Incontrada inizia una stagione televisiva decisamente bella intensa. La bella conduttrice spagnola aprirà le danze con i Seat Music Awrds al fianco di Carlo Conti e dopo approderà sul banco di Striscia La Notizia con Alessandro Siani.

Insomma, decisamente un periodo d’oro dal punto professionale. Vanessa è pronta a riprendersi lo spazio che le spetta sul piccolo schermo degli italiani, ma per i suoi fedeli sostenitori è stato impossibile non preoccuparsi per lei vedendo la forte mole di lavoro che sta affrontando in questo periodo. In particolar modo nelle scorse ore, quando dopo aver lavorato duramente alla realizzazione dei Seat Music Awards ha deciso di pubblicare un selfie sul suo profilo Instagram, mostrando tutta la sua stanchezza.

Vanessa Incontrada ha fatto preoccupare i fan, convinti che si stia caricando troppo di impegni lavorativi.

Vanessa Incontrada fa preoccupare i fan: stanca prima dei Seat Music Awards

Il tutto è partito da un selfie di Vanessa Incontrada, realizzato dopo una lunga giornata passata a lavorare ai Seat Music Awards, che a breve porteranno sul piccolo schermo degli italiani le migliori canzoni degli ultimi con gli artisti più amati di sempre. Nello scatto, nonostante il filtro in bianco e nero pronto, è impossibile non notare una certezza stanchezza sul suo volto.

“Con la faccia stravolta“ ha esordito la bella conduttrice spagnola sul suo profilo Instagram. “Auguro una buonanotte a tutti” ha concluso stanca, facendo preoccupare gli utenti della rete, convinti che stia lavorando troppo in questo periodo.

Almeno per il momento il braccio destro di Carlo Conti ai Seat Music Awards ha preferito non replicare di fronte ai dubbi e alle perplessità degli utenti della rete, che probabilmente si stanno preoccupando un po’ troppo per la salute della propria beniamina. E’ probabile che Vanessa, come capita a tutti almeno una volta, o più volte, nella vita abbia avuto una giornata bella carica. Per questo motivo ha preferito non alimentare preoccupazioni, ma voleva semplicemente condividere un momento con tutti i suoi fedeli sostenitori.

Gli stessi, impossibile negarlo, non vedono l’ora di poterla rivedere sul piccolo schermo nostrano e mai come in questo periodo ci sono molti progetti in ballo per la conduttrice che, come anticipato, oltre all’evento dedicato agli artisti più amati di sempre, prenderà parte anche alla prossima edizione di Striscia La Notizia ritrovando Alessandro Siani al suo fianco. I due andranno a sostituire Ficarra e Picone che dopo numerosi anni al timone del noto tg satirico hanno preferito dedicarsi ad altri progetti.

Vanessa Incontrada è più carica che mai per questi nuovi progetti e probabilmente i suoi fan, seppur in pensiero per lei, si sono preoccupati un po’ troppo per una giornata un po’ carica di impegni. Siamo sicuri che Vanessa troverà la spinta per rimettersi subito in sesto.