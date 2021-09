Se il vostro desiderio è quello di riuscire a prolungare l’abbronzatura più a lungo possibile, ecco il prodotto irrinunciabile.

Portare l’estate sulla pelle ci fa sentire bene, ci fa sentite più belle soprattutto perché la tintarella ha il potere di regalarci l’illusione di una pelle più omogenea, soprattutto per quel che riguarda le gambe.

Come fare dunque per prolungare l’abbronzatura il più a lungo possibile? Scopriamo come trattare la pelle abbronzata e quale è il prodotto indispensabile da utilizzare perché la pelle resti dorata.

Come trattare la pelle abbronzata per prolungarne il colore dorato

Al ritorno dalle vacanze portiamo con noi moltissimi ricordi e ovviamente quella piacevole abbronzatura che ci fa sentire sempre al top. Ma come fare per prolungare la tintarella più a lungo possibile?

Uno dei prodotti che non potrà mancare è uno scrub delicato da applicare sul corpo ed uno specifico per il viso. Questo servirà per eliminare lo strato di cellule morte depositate dall’epidermide, soprattutto dopo un’estate da cui sicuramente non abbiamo nemmeno provato ad esfoliare la pelle per paura di eliminare la tintarella.

Niente di più sbagliato! L’esfoliazione è uno dei segreti per avere una pelle abbronzata più a lungo.

Dopo aver esfoliato la pelle, sarà indispensabile idratarla moltissimo e questo sia per il viso che per il corpo.

Esistono prodotti specifici dal potere altamente idratante che potremo trovare facilmente in commercio.

Anche l’utilizzo di oli vegetali potrà aiutare la pelle a restare idratata. Unica indicazione sarà quella di applicarli appena dopo la doccia sulla pelle ancora bagnata, questo permetterà alle molecole dell’olio di penetrare nella pelle.

Prolungare l’abbronzatura: l’autoabbronzante è il prodotto indispensabile

Dopo aver trattato ed idratato la pelle ogni giorno, il segreto per mantenere un’abbronzatura dorata più a lungo possibile è l’utilizzo di un buon autoabbronzante.

Questo trattamento dovrà essere specifico per il corpo e per il viso. Esistono in commercio diverse tipologie di autoabbronzanti, prodotti che ormai hanno raggiunto formulazioni molto evolute che scongiurano quegli antiestetici effetti cromatici che facevano apparire la pelle arancione o gialla.

Senza alcuna paura, dopo aver valutato quale sia il prodotto più giusto per voi, potrete applicarlo seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulla confezione e portare il sole dentro e sopra di voi ancora per molti giorni!