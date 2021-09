Love is in the air anticipazioni: cicogna in arrivo? Svolta inaspettata

Love is in the Air: ecco tutto quello che succederà nei nuovi episodi della soap turca. Dramma in arrivo per Serkan e Eda

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the air: un grande fraintendimento per Piril e Engin

Che soap sarebbe senza fraintendimenti? In Love is in the air, i fraintendimenti sono all’ordine del giorno. Ma in questo caso vogliamo parlarvi di uno dei più grandi fraintendimenti che succederà nelle prossime puntate italiane della soap turca.

In particolare questo è ciò che succederà Engin Sezgin (Anıl İlter). L’uomo crederà infatti che la moglie Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) sia in attesa del loro primo figlio e deciderà di prepararle una sorpresa. Tutto però sarà frutto di un gigantesco e enorme equivoco!

Le anticipazioni segnalano che tutto avrà origine quando Serkan ritornerà a Instabul dopo l’incidente aereo. Engin sarà infatti al settimo cielo per il ritorno a casa del suo migliore amico, visto che non avrà mai creduto fino in fondo alla possibilità che potesse essere morto.

In preda alla più completa gioia, l’uomo non darà dunque tanto peso al suo lavoro e deciderà di salire nell’ufficio di Piril in modo tale da intrattenere una conversazione con lei. A quel punto, Engin si troverà ad ascoltare per caso una conversazione telefonica, dove la moglie dirà all’interlocutrice che non sa come comunicare al suo amato che presto la loro famiglia si allargherà. Date quelle parole, l’architetto crederà dunque che Piril sia incinta, ma in realtà la donna stava semplicemente organizzando l’arrivo un gattino!

Engin erto che entro nove mesi diventerà padre comincerà a preoccuparsi a dismisura per le condizioni di salute di Piril e, oltre a farle presente che deve mangiare in maniera più regolare, la rimprovererà quando si renderà conto del fatto che sta troppo tempo in piedi. Neanche a dirlo, la donna non capirà la ragione del nuovo atteggiamento assunto dal marito, ma almeno per ora si limiterà a rispettare i suoi consigli.

Una situazione a dir poco surreale e che rischierà di complicarsi quando Aydan (Neslihan Yeldan) penserà di organizzare una festa per dare formalmente il benvenuto al “redivivo” Serkan. Una mossa che la signora Bolat utilizzerà anche per far sì che il figlio, privo dei ricordi del suo ultimo anno di vita, possa avere qualche flashback della sua storia d’amore con Eda (Hande Ercel).