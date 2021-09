Love is in the Air: ecco tutto quello che succederà nei nuovi episodi della soap turca. Dramma in arrivo per Serkan e Eda

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the air: Serkan ha problemi di memoria, problemi in arrivo per la coppia più amata?

Ormai era assodato. Ci abbiamo creduto tutti: il matrimonio tra Serkan ed Eda era la nostra gioia più grande, il coronamento di un sogno. Ma come ogni cosa, purtroppo, il sogno finisce. E quello che rimane è un grosso: “sarebbe potuto essere…”.

Se avete seguito le nostre anticipazioni di Love is in the air, saprete già che la controversa situazione che ha visto come protagonisti i due innamorati Serkan Bolat (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel) ha avuto origine il giorno delle presunte nozze. Infatti Serkan si è trovato costretto a partire alla volta dell’Italia per concludere un importante affare. E poco importa che le intenzioni di Bolat Junior fossero quelle di tornare presto dall’amata, anzi di tornare in tempo per le nozze fissate alle ore 17.00. Perché Serkan non farà più ritorno. L’aereo su cui viaggiava infatti è caduto nelle acque slovene e lui sarà disperso.

Per riincontrare Serkan dovremmo aspettare due mesi. Ma nulla sarà più come prima. Serkan sarà in territorio estero e, a sorpresa, avrà al suo fianco Selin, ossia la prima persona che ha chiamato dopo essersi risvegliato. Dai racconti dell’architetto, emergerà infatti che è stato salvato da un pescatore e che ha passato diverse settimane a letto e incosciente. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: potrà mai Serkan Bolat dimenticare il suo grande amore per Eda Yildiz? Purtroppo sì perché a causa della perdita di memoria non avrà affatto idea di chi sia la sua fidanzata.

Ma in tutto ciò perché Selin non dirà nulla? Perché Selin si comporterà con Serkan come se fosse la sua fidanzata e gli parlerà di Eda, etichettandola come una ragazza arrivista che è riuscita a sedurlo solo per entrare in possesso del 45% delle azioni dell’Art Life. Insomma, Selin si preoccuperà di dare a Serkan una versione abbastanza distorta dei fatti.

La questione si complicherà ulteriormente quando Serkan comunicherà a Selin l’intenzione di volere tornare a Istanbul, sia per comunicare ai suoi cari che non è morto e sia per prendere nuovamente possesso della direzione dell’Art Life.

Ovviamente, appena metterà piede nell’azienda, Bolat verrà abbracciato da tutti i dipendenti, i quali resteranno stupiti quando non riconoscerà Melo (Elçin Afacan), Ferit (Cagri Citanak) e Ceren (Melisa Dongel). La spiegazione a tale avvenimento avverrà nell’istante in cui Serkan si troverà faccia a faccia con Eda, incredula e felicissima di averlo nuovamente con sé. Dando sfoggio della freddezza che aveva nel periodo in cui la donna lo definiva un robot, il nostro protagonista comunicherà infatti alla Yildiz di non ricordare a causa dell’incidente aereo l’ultimo anno della sua vita e, di conseguenza, la loro relazione.

Da un lato Eda resterà attonita e non riuscirà a capacitarsi di come Serkan abbia dimenticato la loro bellissima storia d’amore, dall’altro lui non vorrà ascoltarla e sottolineerà di essere ritornato con Selin, ovvero l’unica donna con cui ha sempre voluto stare. Certa che sia stata Selin a manipolare in qualche modo i ricordi di Serkan, Eda non vorrà però arrendersi di fronte alla prima difficoltà e farà sapere alla sua nemica che riuscirà a fare emergere la verità. La rivale non sembrerà però preoccuparsi di tali parole, tant’è che ritornerà in carica alla Art Life con la vecchia mansione di addetta alle pubbliche relazioni.

Sarà allora che, pur di costringerlo a passare del tempo con lei, Eda ammanetterà nuovamente Serkan, proprio come ha fatto il giorno che si sono conosciuti. Nonostante alcuni flashback nella mente della loro storia, Bolat avrà però un atteggiamento abbastanza scortese con la Yildiz e i due finiranno per scontrarsi.