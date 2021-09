Valentina Ferragni posta sul suo feed di Instagram una foto in cui indossa un outfit da non poter assolutamente perdere. Quale? La camicia oversize indossata come fosse un minidress! Ecco come ricreare il look, spendendo molto poco!

Eccoci arrivati a Settembre, il mese in cui in molte regioni si va ancora al mare, grazie alle alte temperature, e in molte altre si inizia a tirare fuori dall’armadio la giacca di pelle e l’ombrello.

Quindi come fare a rimanere al passo con le tendenze senza però beccarsi una bella influenza dovuta all’outfit sbagliato? Con i consigli di stile di CheDonna, e gli outfit delle influencer!

Oggi, infatti, parleremo nello specifico di un solo capo d’abbigliamento, da mantenere però a portata di mano per tutto l’anno. Non importa quale stagione stiamo vivendo, in quale luogo del mondo siamo e quali siano le temperature: questo è il capo che non dovrai mai inserire nel tuo cambio di stagione.

Di cosa stiamo parlando? Della camicia di cotone oversize!

Valentina Ferragni ha postato una foto sul proprio feed di Instagram in cui indossa proprio questo capo!

Vediamo insieme come lo ha indossato la sorella della imprenditrice digitale più famosa d’Italia, e vediamo perché questo è il capo più evergreen in assoluto!

Valentina Ferragni indossa il capo più evergreen in assoluto: la camicia oversize! Ecco come sfruttare al meglio questo capo MUST-HAVE e dove acquistarlo spendendo poco!

Iniziamo dalla protagonista di questa guida di stile: Valentina Ferragni. Lei non ha bisogno di presentazioni, sappiamo già tutto ciò che la riguarda aprendo semplicemente la sua pagina Instagram.

Ciò che a noi interessa è il suo outfit!

Valentina Ferragni ha recentemente postato sul proprio feed del social più amato e utilizzato dalle influencer una foto in cui si trova a Bellagio, vicino al Lago di Como, indossando una camicia di cotone oversize. Nello specifico Valentina indossa la camicia in questione con una cintura posizionata in vita. In questo modo una classica camicia è diventata un minidress!

Ecco perché la camicia di cotone oversize non bisogna mai nasconderla nei nostri cambi di stagione: perché è uno dei capi più versatili in assoluto.

Due domande a questo punto dobbiamo chiederci: in quanti modi possiamo indossare la camicia oversize? E quale dobbiamo scegliere?

Rispondiamo alla prima domanda. Esistono molti modi per indossare, rimanendo di tendenza, la camicia di cotone oversize:

Lasciata morbida con una cintura in vita, a mo’ di minidress, esattamente come Valentina Ferragni.

In estate potete indossarla da sola, con un sandalo flat e una borsa di paglia, anche come copri costume.

Con un cardigan di lana, o con un gilet pesante, un leggings in ecopelle ed uno stivale in gomma con suola carrarmato, avrete creato il look più di tendenza del prossimo autunno.

Se invece volete creare un look androgino, ossia che sembri maschile, indossate la vostra camicia di cotone, abbinate sotto un pantalone largo da completo, magari sartoriale. Chiudete l’outfit con la vostra sneakers bianca preferita ed un cardigan di lana poggiato sulle spalle.

Questi sono solo alcuni degli infiniti modi in cui si può usare la camicia protagonista della nostra guida di stile. Ma adesso arriviamo alla risposta della seconda domanda che ci eravamo posti precedentemente.

Come scegliere la camicia oversize più giusta?

I colori da prediligere sono il bianco o l’azzurro con le mille righe verticali bianche.

Forma? Manica lunga, con spalla alla raglan, ossia che abbia la cucitura della spalla più in basso del normale, quasi all’altezza del tricipite.

Mai aderente, ma sempre oversize. Possibilmente lunga, altrimenti non si potrebbe utilizzare come minidress.

Se non avete voglia di acquistare una camicia oversize, prendete in “prestito” la camicia di vostro padre, fratello, amico o fidanzato, e utilizzatela nel modo che più vi piace. Nessuno si accorgerà che la camicia non è la vostra, al patto che la indossiate con stile e secondo le regole elencate precedentemente.

Se invece questo trend vi piace e volete acquistare una camicia, ho selezionato un modello che racchiude tutte le caratteristiche che deve avere per essere di tendenza. La potete trovare da H&M. Con colletto, manica lunga, oversize e lunga. Base azzurra con le mille righe bianche. Costo? € 24,99.

Ecco quindi un’altra dimostrazione di come con i giusti e i corretti consigli di stile si può essere di tendenza utilizzando solo un capo d’abbigliamento!

