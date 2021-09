Antonino Spinalbese ha lasciato senza parole il web. Il compagno di Belen ha mostrato un inedito dettaglio che non aveva mai svelato prima.

Antonino Spinalbese, dopo la nascita di sua figlia Luna Marì, sta iniziando man mano a sciogliersi con il pubblico della rete e a mostrare maggiori tratti della sua personalità e non solo. Nelle scorse ore il compagno di Belen Rodriguez ha fatto un’inedita confessione agli utenti della rete che hanno scelto di seguirlo, mostrando un inedito dettaglio che ha lasciato tutti senza parole.

Antonino, nelle sue Instagram Stories, trovate tutto in fondo a questo articolo, ha pubblicato uno scatto che immortala il suo fisico asciutto, spiegando però che negli ultimi tempi ha avuto non pochi problemi e questo lo ha portato ad un eccessivo dimagrito. Basti pensare, infatti, che in circa trenta giorni ha perso 6 chili.

La confessione del confessione del compagno della Rodriguez ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori, anche perché dietro questo repentino dimagrimento si nasconde un problema con Antonino Spinalbese ha dovuto fare i conti.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese dimagrito: “Voglio mettere su peso”

Il compagno di Belen Rodriguez, mentre sfoggiava il suo fisico asciutto nelle Instagram Stories, ha confidato di non essersi potuto allenare per un mese. In quanto ha avuto dei problemi con due costole inclinate. Nonostante l’impossibilità di poter svolgere attività fisica, Antonino non ha mai smesso di mangiare sano.

Tant’è che ha continuato a seguire una corretta alimentazione e ciò, con l’assenza di allenamento, gli ha causato in maniera inevitabile un eccessivo dimagrimento. Nonostante ciò, visto che ora il problema alle costole sembrerebbe essere fortunatamente un capitolo chiuso, non ha alcuna intenzione di fermarsi ed ora che può tornare ad allenarsi è più intenzionato che mai a voler recuperare il tempo perso.

Antonino Spinalbese ha confidato, dopo aver avuto all’approvazione del suo medico, di aver subito contattato il suo personal trainer con cui si è già accordato per iniziare un nuovo percorso. In modo tale da poter recuperare i chili perduti, per lo più muscoli, ed aggiungerne altri.

“Voglio mettere su peso” ha confidato il fidanzato di Belen Rodriguez ai suoi fedeli sostenitori. “Cercherò di mettere almeno su 10 chili“ ha poi aggiunto, promettendo agli utenti della rete che non appena gli sarà possibile gli mostrerà man mano tutti i suoi progressi. In modo tale da tenerli sempre aggiornati.

La confessione di Antonino Spinalbese ha spiazzato i fan, in quanto dietro al suo sorriso non erano riusciti a cogliere la problematica da lui vissuta durante questo periodo.