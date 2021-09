Antonino Spinalbese come non l’avete mai visto: Belen lo smaschera così

Antonino Spinalbese è stato smascherato da Belen Rodriguez sui social: così non lo avete mai visto prima d’ora.

Di Antonino Spinalbese si sa molto poco. Il nuovo compagno di Belen Rodriguez, a differenza dei suoi ex fidanzati, si è sempre dimostrato essere una persona piuttosto introversa e poco interessata alla vita mondana. Tant’è che da quando ha iniziato la sua relazione con la bella modella argentina, fatta eccezione per un’intervista di coppia realizzata dopo la nascita di Luna Marì, non è mai apparso pubblicamente né tantomeno rilasciato dichiarazioni sulla sua vita sentimentale.

Per questo motivo, probabilmente, la Rodriguez ha deciso di mostrare com’è Antonino al grande pubblico che la segue sui social. Provando a far capire loro il motivo per cui si è follemente innamorata di lui. Visto che in molti, nonostante i due stiano insieme da un anno ormai, continuano a sognare un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ritorno che probabilmente non avverrà mai, visto che entrambi hanno rispettivamente voltato pagina e hanno ricominciato da capo con le loro vite.

Belen Rodriguez mostra Antonino Spinalbese come mai prima d’ora

Il fidanzato di Belen Rodriguez è sempre apparso piuttosto timido di fronte agli utenti della rete, sbilanciandosi molto di rado con loro. Tant’è che di lui non si sa moltissimo e probabilmente questa è una delle caratteristiche che la bella modella argentina più apprezza di lui, il suo volersi vivere privatamente e non di fronte all’occhio indiscreto dei media e delle telecamere.

Per questo motivo però probabilmente ha scelto di mostrare una versione inedita di Antonino Spinalbese perché oltre ai muscoli e al suo bel viso c’è molto di più. Un giovane uomo attento e premuroso, che in meno che non si dica è riuscito a fare breccia non solo nel cuore di Belen ma anche in quello di tutta la sua famiglia.

Belen ha pubblicato un video di Antonino Spinalbese, dove probabilmente non sapeva di essere ripreso, trovate un frame in fondo a questo articolo, in cui mostra come sia un bravo papà, attento e premuroso.

“Che bravo papà” ha scritto la Rodriguez, accompagnando la breve clip in questione in cui il suo compagno, nonostante sia impegnato in un’interessante conversazione, non perde di vista la sua piccola Luna Marì, dandole il biberon e cullandola con amore. Una versione completamente inedita dell’ex hairstylist che Belen ha voluto condividere con tutti i suoi fedeli sostenitori.

Saranno state forse queste sue doti a fare breccia nel cuore della bella modella argentina? Molto probabilmente sì, perché nonostante la giovane età si è dimostrato essere sempre un uomo molto attento e premuroso.