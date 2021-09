Il Grande Fratello Vip ha in serbo una novità bomba per tutti i concorrenti di questa sesta edizione: nulla sarà più come prima.

Manca poco, anzi pochissimo, al ritorno del Grande Fratello Vip sul piccolo schermo degli italiani. La sesta edizione, che vedrà ancora una volta Alfonso Signorini nelle vesti di padrone di casa, partirà lunedì 13 settembre e da poco, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, è stato presentato il cast di vipponi che quest’anno popolerà la casa più spiata d’Italia.

In quest’occasione Signorini, tra una confessione e l’altra su quello che andremo a vedere sul piccolo schermo a breve, ci ha tenuto a fare un’importante precisazione rivelando per la prima volta una novità bomba. Quest’anno infatti il regolamento è stato modificato. Probabilmente anche a causa delle numerose espulsioni e squalifiche avvenute durante la passata edizione.

Per questo motivo la produzione ha scelto di correre ai ripari e Alfonso Signorini ha annunciato un importante novità per il Grande Fratello Vip e siamo sicuri che dopo questa precisazione sul web non mancheranno le polemiche.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Signorini rivela una novità bomba

Alfonso Signorini è più carico che mai a dare vita a questa sesta edizione del GF Vip. Edizione che si spera possa eguagliare il successo ottenuto durante quella precedentemente andata in onda che si è rivelata essere non solo il trampolino di lancio per numerosi artisti, ma anche una sorta di rivincita per chi ha una solida carriera alle spalle ce l’ha già.

Quest’anno però le cose saranno diverse e a precisarlo è il conduttore stesso, rivelando per la prima volta l’importante novità che lui e la produzione hanno scelto di inserire all’interno del regolamento che i vipponi hanno firmato.

“La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5″ ha esordito, rivelando al pubblico del piccolo schermo che potrà sempre seguire le avventure dei protagonisti di quest’anno, ma non solo. Ora arriva quella bomba:

“La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto“ ha poi dichiarato. “Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico” ha confidato. “Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione“ ha annunciato. “Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata“ ha poi concluso. “Le bestemmie però saranno sempre punite“.

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di modificare il regolamento di questa sesta edizione, probabilmente per evitare un gran numero di concorrenti squalificati com’è avvenuto per quella precedentemente trasmessa in onda.