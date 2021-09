Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con tanto di previsione di una delle concorrenti più discusse.

Il Grande Fratello Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani, con un’edizione nuova di zecca, a partire dal 13 settembre su canale 5. Per questo motivo, la produzione del programma, prima della partenza ufficiale, svela man mano, con il passere dei giorni, i nomi dei vipponi che quest’anno varcheranno la famosa soglia rossa.

Tra questi c’è Soleil Sorge. Soleil è nota al pubblico del piccolo schermo per aver esordito a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice, ma questa non è stata di certo la sua unica esperienza in tv. In quanto ha preso parte all’Isola dei Famosi, dove ha trovato l’amore, poi finito, con Jeremias Rodriguez, e a Pechino Express. Di recente, tra l’altro, si è vista anche nei salotti televisivi di Barbara d’Urso.

Soleil Sorge nel cast del Grande Fratello Vip siamo sicuri che sarà protagonista di numerose dinamiche e a pensarlo non siamo soltanto noi ma anche un’ex concorrente molto chiacchierata. Di chi stiamo parlando? Di Dayane Mello!

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: Dayane Mello non si trattiene

Soleil Sorge è senza dubbio un ottimo acquisto per Alfonso Signorini. In quanto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è famosa per il suo carattere tutto pepe. Carattere che spesso e volentieri le ha causato numerosi litigi con i suoi colleghi. Chi è convinta però che lei sarà la grande rivelazione di questa sesta edizione del GF Vip è Dayane Mello, che ha deciso di puntare tutto su di lei.

“Creare scompiglio è il suo mestiere! 👑” esordisce il post dell’account ufficiale del GF Vip che annuncia l’ingresso dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella casa più spiata d’Italia. “Soleil è una concorrente ufficiale”.

Dopo l’annuncio ufficiale, non sono mancati i vari commenti degli utenti della rete. Alcuni hanno apprezzato la scelta della produzione di darle una chance, mentre altri hanno storto il naso. Convinti che sarebbe stato meglio puntare su qualcun altro. Chi invece ritiene sia la scelta giusta è senza dubbio Dayane, che sotto al post ha commentato così: “Il mio amore più grande sarà la Rivelazione di questo programma” ha scritto non passando di certo inosservata. “Non ci sarà uno uguale a lei❤️❤️” ha poi proseguito. “Ti amo con tutto il mio ❤️”.

Dayane Mello è pronta a sostenere Soleil Sorge, convinta che sarà la rivelazione indiscussa di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà ancora una volta Alfonso Signorini nelle vesti di padrone di casa.