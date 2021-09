Il trucco anni ’90 è senza dubbio il leitmotiv che ci accompagna ormai dalla scorsa stagione. Scopriamo il trucco labbra da non perdere per sfoggiare un sorriso da revival!

Il makeup torna protagonista in autunno e non soltanto per la base viso e per il trucco occhi ma anche per il trucco labbra che ritorna caldo, avvolgente e ricercato nello stile.

Le tendenze labbra per l’autunno 2021 saranno diverse e soprattutto orientate su formulazioni di prodotti e sui colori, ma proprio per quel che riguarda il trucco labbra, sarà una tecnica in particolare a dettare dendenza.

Trucco labbra anni ’90: rossetto e matita, connubio indissolubile anche per l’autunno 2021

Se il makeup occhi annovera ogni giorno moltissime appassionate, sarà il trucco labbra però a fare la differenza.

Le labbra si vestono di colori caldi, di nude rosati o caramellati, ma il particolare che farà la differenza sarà la matita contorno labbra, che dovrà essere scelta di una tonalità più scura del rossetto stesso, proprio come le labbra sfoggiate dalla bellissima attrice Jennifer Lopez che nelle ultime settimane sta facendo parlar di se proprio con un meraviglioso makeup labbra anni ’90!

Per riproporre questo tipo di makeup labbra, sarà sufficiente avere un rossetto dai toni intensi e possibilmente caldi ed una matita labbra di una colorazione leggermente più scura. Ma ecco i consigli pratici per realizzare il trucco labbra in modo impeccabile!

1- Applicare un primer

L’applicazione del primer labbra sarà fondamentale per creare una base neutra che valorizzi il colore del rossetto e soprattutto lo renda a lunga tenuta.

2- Applicare il contorno labbra nude

L’applicazione del contorno labbra nude servirà per riuscire ad applicare il rossetto in modo perfetto senza creare antiestetiche sbavature.

3- Applicare il rossetto

Il rossetto andrà applicato una prima volta per poi tamponarlo con una velina e ripassarlo una seconda. Questo lo renderà più resistente ed intenso.

4- Temperare la matita labbra scura

Temperare la matita labbra per ritrovare una punta perfetta sarà essenziale per poter tracciare un contorno labbra più scuro.

5- Applicare il contorno labbra

A questo punto si potrà applicare il contorno labbra più scuro di una tonalità rispetto al rossetto ma il segreto per non far apparire il tutto piuttosto volgare, sarà quello di fonderlo leggermente con il resto delle labbra per creare un impercettibile contrasto cromatico.