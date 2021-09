Giulia Salemi è rimasta senza parole per il gesto di Pierpaolo Pretelli e non manca la polemica sulla nuova linea di vestiti di Beatrice Valli. Scopri tutti i gossip e le news del TG pettegola del 6 settembre.

Giulia Salemi sul suo profilo Instagram ha scelto di tirare le somme di quest’estate che purtroppo ci ha già salutato. Nel farlo ha scelto di pubblicare sul suo account gli scatti più belli realizzati in questo periodo e tra questi ce n’erano numerosi che la vedevano in compagnia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Quest’ultimo ha deciso di lasciarla senza parole, facendole una dedica che l’ha colpita dritta al cuore tanto da far commuovere non solo lei ma anche tutti gli utenti della rete che li seguono e li supportano fin dagli esordi della loro storia d’amore. Se vuoi saperne di più, non ti resta che guardare il servizio completo del TG Pettegola che trovi in fondo a questo articolo. Attenzione, però, perché i gossip e le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Giulia Salemi e Beatrice Valli: scopri tutti i gossip del 6 settembre

Da Giulia Salemi passiamo al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini, che tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 13 settembre, può vantare un vero e proprio cast bomba. In particolare perché il conduttore ha fortemente voluto un personaggio che farà non poco discutere. Curiosi di conoscere il suo nome?

C’è poi Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belen Rodriguez, che ha scelto di venire allo scoperto. Di lui si sa molto poco, in quanto appare come una persona piuttosto riservata ma nelle scorse ore ha deciso di presentare agli utenti della rete una persona davvero molto importante per lui. Una persona che ha un posto speciale nel suo cuore prima ancora che avesse modo di poter conoscere la bella modella argentina.

Non se la passa bene, purtroppo, Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, dopo la fine del suo matrimonio con D’Aponte, si è ritrovata a dover fare i conti con la follia degli haters. Quest’ultimi, infatti, ha deciso di compiere un vero e proprio atto vandalico nei suoi confronti, distruggendole tutti i vetri dell’automobile. La sua reazione, però, ha lasciato tutti senza parole.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è trovata al centro della polemica a causa della sua prima collezione di moda dedicata ai più piccoli. Il motivo? Ha scelto dei prezzi tutt’altro che accessibili ai suoi fedeli sostenitori.