“Fate qualcosa di utile per voi stessi”: l’ex Amici perde la pazienza e sbotta

L’ex star di Amici perde la pazienza e sbotta su Instagram contro gli haters: “Fate qualcosa di utile per voi stessi. Il successo è merito mio”.

Durissimo sfogo sui social di un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, tra i più amati dal pubblico. Nonostante stia scalando le classifiche e stia conquistando la stima degli addetti ai lavori, molti fans continuano a parlare di lui per la bellissima storia d’amore che sta vivendo con un’altra ex allieva di Amici.

Stando di essere considerato solo per la sua vita privata e non per l’artista che è, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo di Amici esortando i fans a considerare lui e la fidanzata prima di tutto come due artisti e a separare la loro vita professionale da quella privata.

Sangiovanni si sfoga dopo Amici: “Io e Giulia prima di tutto siamo due artisti”

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni.”.

Inizia così lo sfogo di Sangiovanni che, con le sue canzoni, sta scalando le classifiche conquistando dischi d’oro e di platino.

“Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito. Mi chiedo perché. Perché non vi appassionate alla musica o alla danza?”, aggiunge ancora il cantante.

Poi, a chi accosta il suo successo alla sua storia con Giulia Stabile, Sangiovanni risponde così:

“Quindi ‘Tutta la notte’ che ha fatto due platini, che ho scritto a inizio agosto dell’anno scorso quando non conoscevo Giulia…come ve lo spiegate questo fenomeno? Dovrei ringraziare la persona che mi è stata accanto quando l’ho scritta? Perché se un altro artista spacca con una canzone d’amore è un grande, è fortissimo, mentre quando scrivo io una canzone che parla di una cosa che vivo io, sono fortunato ed è merito di quella persona se è nata una bella canzone?”.

“Con questo non voglio sminuire Giulia che è una grandissima persona e una grandissima artista, lo fate voi quando parlate della sua storia d’amore. Perché non fate qualcosa di più utile per voi stessi e per gli altri?”, conclude.