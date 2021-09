Love is in the air, scene troppo bollente: arriva la clamorosa decisione

Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, tutte le trame e quello che succederà al rientro dalle vacanze! La clamorosa decisione

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Tutte le novità su Love is in the air: soap multata in Turchia, ecco svelato il perché

Un settembre davvero molto “caldo” con questa notizia che arriva direttamente dalla Turchia. Infatti, come ben molti di voi sapranno in quasi tutte le telenovele turche andate precedentemente in onda in Italia, i due protagonisti non si sono mai veramente lasciati andare alla passione prima del loro matrimonio. Tranne in una: Love is in the Air. In Italia lo sappiamo benissimo perché abbiamo già visto in precedenza alcune questioni, come quando ad un certo punto della storyline, Serkan Bolat (Kerem Bursin) ha avuto il sospetto che la sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel) fosse rimasta incinta.

Da questo dubbio sorto al nostro protagonista, i telespettatori hanno dunque intuito che l’architetto e la sua “dipendente” siano stati a letto insieme. Ma non è tutto. Sembra porprio che nelle prossime settimane di programmazione della telenovelas turca, alcune scene saranno però piuttosto esplicite e, in una determinata circostanza, l’atmosfera si farà decisamente bollente.

Eda non vorrà più ascoltare le minacce della nonna Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), che prometterà di vendicare la morte del figlio Muzaffer facendo fallire la Art Life se la nipote non rinuncerà al suo rapporto con Serkan. E dunque stanca di tutta quella tensione, la Yildiz deciderà quindi di agire in maniera opposta rispetto alla volontà della scomoda parente. Senza pensare alle conseguenze, la ragazza chiederà dunque con successo a Bolat di diventare suo marito. Ma le cose non andranno assolutamente come sperato, infatti mntre Eda e Serkan inizieranno così ad organizzare le loro nozze succederanno una serie di eventi spiacevoli, oltre al principe Seymen (Mert Orcal), che rapirà Eda nel bel mezzo della Notte dell’Hennè, i due piccioncini si fraintenderanno infatti a vicenda e riterranno erroneamente che l’uno stia cercando di dire all’altra che forse è meglio rimandare il lieto evento.

Ma dopo tornato il sereno e aver chiarito il disguido, Eda deciderà di fare un bagno nella jacuzzi con Serkan e, come se non bastasse, si concederà anche una doccia – con i vetri completamente appannati – in sua compagnia. Insomma, sarà abbastanza chiaro che i due hanno fatto ancora una volta l’amore. Una passione irrefrenabile, che in Turchia ha destato un po’ di scalpore.

ale scena, in Turchia, ha generato infatti malcontento. Il consiglio supremo della radio e televisione RTUK ha giudicato troppo erotica la scena d’amore di Eda e Serkan all’interno della jacuzzi in nome del codice morale della nazione, motivo per il quale la produzione di Love is in the Air si è beccata una salatissima multa!