Il Grande Fratello Vip è pronto a partire con il botto. Nella casa è in arrivo l’ex fidanzato della showgirl più discussa del mondo della tv.

Il Grande Fratello Vip, dopo un’edizione record che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Il cast di Alfonso Signorini non è ancora stato svelato del tutto, ma sul web il profilo Instagram ufficiale dedicato al programma sta fornendo numerosi indizi sui vipponi che a partire dal 13 settembre popoleranno la casa più spiata d’Italia.

Tra questi ci sarà anche l’ex fidanzato della showgirl più discussa del piccolo schermo degli italiani e siamo sicuri che durante il corso della sua permanenza nel reality show di canale 5 menzionerà non pochi retroscena su quanto accaduto tra loro in passato. Anche perché lei ha dichiarato di aver aspettato numerosi anni prima di poter ricominciare da zero dopo la fine del loro amore. In quanto è stata una storia talmente intesa che l’ha devastata. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: nel cast l’ex dell’opinionista di Barbara d’Urso

Il cast del GF Vip quest’anno promette davvero delle dinamiche bomba. Anche perché l’ultimo concorrente confermato dall’account social ufficiale del programma, che non ha fatto nomi ma è stato direttamente lui a rivelarsi repostando il post pubblicato poco prima dal profilo dello show, non è soltanto l’ex di una delle showgirl più discusse del piccolo schermo degli italiani nonché ex opinionista di Barbara d’Urso, ma ha preso parte ad alcune fiction Ares. Un po’ come Rosalinda Cannavò.

LEGGI ANCHE –> Dai barconi alle sfilate internazionali: oggi è un concorrente del Grande Fratello Vip, colpaccio Signorini

Di chi stiamo parlando? Andrea Casalino! Andrea, qualche tempo fa, ha avuto un’intensa relazione con Paola Caruso. Quest’ultima, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi diversi anni fa, ha confidato che soltanto in Honduras è stata in grado di voltare pagina. In quanto la loro storia è stata così intensa e travolgente che ci ha impiegato diverso tempo affinché potesse voltare pagina ed ora tocca a lui raccontare la sua versione della storia.

Come anticipato, Casalino non è affatto nuovo al mondo del piccolo schermo. In quanto oltre ad aver preso parte alla fiction Rodolfo Valentino, insieme a Gabriel Garko, ha anche fatto il suo debutto negli studi Elios di Roma con Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, concorrenti: una star olimpionica, un modello e due esclusioni

Andrea Casalino al Grande Fratello Vip siamo sicuri farà scintille. Alfonso Signorini, almeno su carta, ha dimostrato di aver scelto ancora una volta il cast perfetto. In grado di tenere il pubblico del piccolo schermo incollato alla tv.