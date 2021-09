Il Grande Fratello Vip ha segnato il colpaccio inserendo Lui nel cast di Signorini. E’ sopravvissuto ai barconi ed ora è un famoso modello.

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca. Il pubblico del piccolo schermo si chiede se questa nuova edizione sarà in grado di eguagliare, o anche solo avvicinarsi, al successo di quella precedente che vantava un vero e proprio cast bomba. Le promesse per un’edizione di fuoco, almeno su carta, sembrerebbero esserci tutte.

In quanto si sa che Alfonso Signorini durante il corso di questo periodo in cui è al timone del programma non ha puntato soltanto al drama e alle storie d’amore, ma anche a quei vissuti importanti per poter sensibilizzare il pubblico del piccolo schermo su determinate dinamiche.

Per questo motivo l’ingresso di Samy Youssef al Grande Fratello Vip si conferma essere l’ennesimo colpaccio per il reality show di canale 5. In quanto il modello ha vissuto molto difficile alle spalle e che siamo sicuri arriverà dritto al cuore dei telespettatori.

Samy Youssef è nel cast del Grande Fratello Vip: la sua storia colpirà il pubblico

Samy Youssef è un modello molto noto nel settore. In quanto è il volto simbolo di Moschino, ma non solo. Gli utenti della rete più attenti si ricorderanno di lui perché qualche tempo fa ha preso parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip, la prima che ha visto Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice dopo essere stata chiamata a sostituire Simona Ventura.

Sam, come anticipato, non è soltanto un bel modello, ma ha alle spalle un vissuto davvero difficile. In quanto proviene da una famiglia egiziana poverissima che lo ha spinto, quando era poco più che un bambino, sui barconi per fargli raggiungere il bel paese nella speranza di poter costruire una vita migliore.

Samy Youssef ha vissuto un vero e proprio dramma. In quanto il suo nome è legato alla tragedia avvenuta al largo di Trapani quando un barcone sprofondò nel mare su 40 persone soltanto 3 riuscirono a salvarsi senza andare incontro alla morte e lui era uno di quelli.

La storia del bel modello, come anticipato, siamo sicuri verrà ampiamente raccontata durante la messa in onda del GF Vip 6. Una storia difficile, cruda, che permetterà senza dubbio a Sam di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo, raccontando non solo il suo difficile vissuto ma anche come quell’esperienza lo ha cambiato e lo ha reso l’uomo che è ora.

Samy Youssef è ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia segna l’ennesimo colpaccio per Alfonso Signorini e la sua produzione, che possono vantare nel cast molto più di un semplice bel faccino ma un uomo che può raccontare al pubblico del piccolo schermo una realtà che spesso ignora.