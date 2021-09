Antonino Spinalbese pazzo d’amore, ma Belen stavolta non c’entra

Antonino Spinalbese non ha potuto fare a meno di dichiarare pubblicamente il suo amore, ma questa volta Belen Rodriguez non c’entra nulla.

Antonino Spinalbese sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. L’ex hairstylist ha trovato l’amore al fianco di Belen Rodriguez e nonostante il loro rapporto sia nato relativamente da poco, stanno insieme soltanto da un anno, sembrano essere fatti l’uno per l’altra. Tant’è che non solo dalla loro unione è nata Luna Marì, la loro prima figlia, ma la bella modella argentina lo ha definito anche la sua persona speciale, scatenando una forte reazione da parte di alcuni dei suoi fedeli telespettatori che ancora sperano in un ritorno di fiamma con il suo ex Stefano De Martino.

Nelle scorse ore, però, Antonino ha deciso di venire allo scoperto, mostrando un altro pezzo fondamentale della sua vita. Lui ora è pazzo d’amore e questa volta non c’entrano né la Rodriguez né la sua piccola Luna, ma qualcuno che non aveva ancora presentato al grande pubblico.

Antonino Spinalbese è venuto allo scoperto, rivelando chi è l’altra donna della sua vita.

Antonino Spinalbese viene allo scoperto: è innamoratissimo di Lei

Antonino Spinalbese, nelle scorse ore, ha voluto mostrare al popolo della rete qualcuno di davvero speciale nella sua vita. Una donna di cui non aveva ancora parlato prima d’ora, ma che ha sempre avuto e sempre avrà una parte del suo cuore. Di chi stiamo parlando? Di Lucia!

Certo, il suo nome a primo impatto potrebbe dirvi poco e niente, ma se aggiungiamo qualche dettaglio in più siamo sicuri che la risposta inizierà a venirvi in mente. Il cognome della giovane è Spinalbese. Una strana coincidenza, non è vero? Beh perché Lucia è la sorella di Antonino, una delle persone più importanti della sua vita.

Antonino, nelle scorse ore, ha deciso di pubblicare uno scatto, nelle sue Instagram Stories, che trovate in fondo a questo articolo, che lo immortala al fianco di sua sorella Lucia Spinalbese. Lucia è dunque la cognata di Belen Rodriguez ed è una delle persone più importanti della vita di Spinalbese e probabilmente per questo motivo ha deciso di voler far fare la sua conoscenza al vasto pubblico della rete. In modo tale da poter avere maggiori dettagli e sfumature della sua vita ai suoi fedeli sostenitori, di cui si sa ancora poco in quanto ha sempre dimostrato essere una persona molto riservata.

Lucia, la sorella di Antonino Spinalbese, molto probabilmente avrà da poco conosciuto Luna Marì, la sua nipotina, e l’incontro avrà unito ancora di più la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi.