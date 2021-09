Chi è Daniela Ribezzo, concorrente di Bake Off Italia 2021? Età, altezza, carriera, vita privata e il passato ad Amici.

Daniela Ribezzo è una concorrente di Bake Off Italia 2021. Con una passione per la pasticceria, Daniela ha deciso di mettersi in gioco partecipando al talent show culinario più dolce della televisione italiana condotto da Benedetta Parodi.

Dolce dopo dolce, Daniela proverà a superare le varie sfide per poter conquistare prima la finale ed eventualmente la vittoria, ma chi è davvero Daniela Ribezzo? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Daniela Ribezzo, la concorrente di Bake Off Italia 2021

Nome e Cognome: Daniela Ribezzo

Daniela Ribezzo Professione: Ballerina

Data di Nascita: 15 dicembre 1991

Età: 29 Anni

Nata a: Foggia

Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Altezza: /

Peso: /

Segui su Instagram: @danielaribezzo_ufficiale

Daniela Ribezzo è nata 29 anni fa a Foggia. Ha una grande passione per la danza e la pasticceria. Passioni che ha sempre alimentato. Prima di partecipare a Bake Off Italia 2021, infatti, Daniela ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi. Era il 2015, ma Daniela non riuscì ad accedere al serale a causa di un infortunio.

Daniela partecipò ad un’edizione ricca di talenti che, ancora oggi, lavorano nel mondo dello spettacolo. Oltre ad Elodie, lanciatissima come cantante ed ora pronta a tuffarsi nell’avventura da attrice, a quell’edizione, parteciparono anche Gabriele Esposito, Andreas Muller, Riki, Alessio La Padula. Ha ballato in diverse parti del mondo e nel 2018 si è esibita anche in occasione del musical “Dirty Dancing”. Ha lavorato come ballerina anche a Sarabanda, il gamoso game show musicale.

Oltre alla passione per la danza, Daniela ha proseguito gli studi e lavora a Milano come insegnante di scuola primaria.

Della vita privata di Daniela non si sa molto. La 29enne, infatti, non è molto attiva sui social. Dalla concorrente di Bake Off Italia 2021, inoltre, sappiamo che, oltre ad avere una passione per la danza, la pasticceria e la cucina in generale, ama anche molto viaggiare.