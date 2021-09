Anna Tatangelo fa sul serio: il gesto per Livio Cori fa sognare i fan

By

Anna Tatangelo e Livio Cori fanno sul serio! L’ultimo gesto della cantante ha fatto sognare i suoi fedeli sostenitori: ora non si nasconde più.

Anna Tatangelo dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, da cui è nato il suo primo figlio Andrea, non ha più alcuna intenzione di volersi nascondere. Non è affatto un mistero che la cantante abbia iniziato una relazione con il rapper Livio Cori e con lui al suo fianco sembrerebbe aver trovato quella serenità che da tempo mancava nella sua vita.

Dopo di tutto, ha vissuto un periodo davvero complicato. In cui ha dovuto rimboccarsi le maniche e fare i conti con la realtà. In quanto nonostante ci abbiano provato e riprovato, la storia con D’Alessio non ha avuto il finale che entrambi speravano. Quei tempi però sono ormai lontani. Lui ora è in attesa di diventare di nuovo padre, mentre lei si gode la vita di coppia con il suo nuovo amore.

Nelle scorse ore, infatti, ha deciso di venire allo scoperto, facendo un gesto che ha fatto sognare i suoi fedeli sostenitori. Contenti più che mai di vedere la loro beniamina con il sorriso sulle labbra.

Livio Cori, Anna Tatangelo viene allo scoperto: il dolce gesto di lei

Anna Tatangelo, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti che la immortalano mentre si gode alcuni giorni di relax. Le foto però non sono state fatte da lei. O almeno non tutte. In quanto ha avuto l’aiuto di un fotografo di eccezione: il suo nuovo compagno Livio Cori.

Nonostante quest’ultimo si sia impegnato parecchio, il risultato del suo lavoro non ha convinto del tutto la bella cantante che ha deciso di farsi dei selfie. Finendo poi per commentare il tutto con l’ironia che l’ha sempre contraddistinta e postando un tenero scatto che li immortala finalmente insieme.

LEGGI ANCHE –> Lo scivolone di Francesco Monte | Anna Tatangelo allo scoperto | La confessione di Zorzi

“Ti scatto una foto 😝” ha esordito la bella cantante, facendo probabilmente riferimento alle parole che poco prima le aveva pronunciato il rapper. “Un pessimo fotografo 😝😂➡️💙” ha aggiunto ironica, preferendo scattarsi le foto da sola piuttosto che farle realizzare a lui. “Meglio i selfie 😂😌” ha aggiunto divertita, per poi mostrare ai suoi fedeli sostenitori il primo scatto di coppia. Quello ufficiale, spontaneo e voluto e non rubato dai paparazzi curiosi di sapere come procede la sua vita sentimentale.

LEGGI ANCHE –> Denise Esposito, chi è: carriera e come è nato l’amore con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più e sono pronti a dimostrare al mondo intero quanto sia forte e bello l’amore che li lega e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più che felici per lei.