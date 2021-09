Edoardo Baldini, chi è il concorrente di Bake Off Italia 2021: età, altezza, carriera, vita privata e un grande sogno a stelle e strisce.

Edoardo Baldini è un concorrente di Bake Off Italia 2021. Amante dei dolci, con una grande passione per la pasticceria, sto provando ad inseguire i suoi sogni senza abbandonare gli studi.

Partecipare alla nuova edizione del talent show culinario condotto da Benedetta Parodi potrebbe dargli la possibilità di realizzare un grande sogno nel cassetto. Ma chi è davvero Edoardo? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Edoardo Baldini, concorrente di Bake Off Italia 2021

Nome: Edoardo Baldini

Edoardo Baldini Luogo di nascita: Firenze

Professione: Studente

Data di nascita: 3 Febbraio 1993

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: edoardo.bakeoff9

Edoardo a Sesto fiorentino, il 3 febbraio del 1993. Della sua famiglia e della sua infanzia si sa poco. Tuttavia, è sicuramente un ragazzo con valori importanti, molto attento ai bisogni del prossimo. Edoardo, infatti, è un volontariato del 118.

LEGGI ANCHE—>Benedetta Parodi pubblica una foto con la mamma, ma i fan non credono ai propri occhi

Studia medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Firenze e sogna di diventare un medico.

Sin da piccolo, però, ha sempre manifestato una grande passione per i dolci e, oltre a quello di diventare un medico, sogna anche di aprire una catena di pasticceria a New York. Quella per la pasticceria non è un semplice sogno per Edoardo che vorrebbe anche trasformarla in una professione.

LEGGI ANCHE—>Vi ricordate le figlie di Benedetta Parodi? Incredibile come sono oggi, più belle della mamma

Della vita privata di Edoardo non si sa niente. Su Instagram, tuttavia, Edoardo ha annunciato la sua partecipazione a Bake Off Italia 2021 non nascondendo il proprio entusiasmo.

“Tutto doveva ancora iniziare, per la prima volta entravamo nella Villa, chiusi dentro per non vedere il tendone 🤣🤣 non avevamo ancora idea delle emozioni che di lì a breve avremmo provato insieme! Ciò che accade a Bake off Italia è indescrivibile, ciò che si vive sotto al tendone ma soprattutto fuori ❤️ Grazie amici mie per questa avventura indesvrivibile!”, ha fatto sapere Edoardo.