Gli smalti per l’autunno 2021 renderanno protagonisti alcuni colori, sarà proprio la scelta cromatica ad essere assolutamente glamour!

L’autunno è alle porte e con la stagione più fredda sarà piacevole organizzare un restyling del nostro abbigliamento, del makeup e ovviamente anche della manicure.

Se questa estate sono stati i colori accesi a farci sognare, per accogliere i primi freddi saranno in particolare 3 i colori a spopolare tra le teen agers ma anche tra le donne mature. Scopriamo come prenderci cura delle nostre mani al ritorno dalle vacanze e quali saranno i colori più cool dell’autunno inverno.

->>LEGGI ANCHE: Unghie lunghe e forti: 6 regole da rispettare scrupolosamente!

Smalti autunno 2021: il primo passo per essere impeccabili è una manicure completa

Le vacanze e le giornate al mare, avranno sicuramente messo a dura prova anche le nostre unghie e l’epidermide delle nostre mani, per questo sarà assolutamente consigliata una manicure completa, che comprenda la sistemazione della misura e della forma delle unghie più indicata per la propria tipologia di mani, la cura delle cuticole e naturalmente un trattamento super idratante e nutriente per mani e unghie che potrà essere preparato anche in casa.

Ci si potrà anche rivolgere ad un’estetista qualificata che saprà dedicare alle vostre unghie degli eccezionali trattamenti di salute e bellezza.

Smalti autunno 2021: ecco i colori più glam che indosseremo!

I colori vestiranno le nostre mani in modo ricercato. Dato per assunto che il sempreverde nude nelle tonalità rosate o bianco latte sarà sempre amatissimo, saranno 3 i colori che ci renderanno ‘trendy’ , il blu, il color malva ed il grigio.



->> LEGGI ANCHE: Maschere mani e piedi: cosa sono, come si utilizzano, le migliori low cost e un’eccezionale ricetta fai da te!

Una scelta cromatica decisamente lontana da quella estiva ma che regalerà un’allure unica a chi le indosserà. Il blu sarà nelle sue tonalità più calde ed intense, così come il grigio perfetto da sfoggiare nelle sfumature più scure con unghie corte e nelle sfumature più delicate anche con delle unghie più lunghe.

Che dire del malva? Un colore molto femminile, perfetto per vestire l’autunno e ideale per chi ama apparire sempre elegante ma in modo unico. Anche per il malva, sono previste delle scelte cromatiche che variano dalla sfumatura più scura ed intensa alle più chiare.



Non vi resta che dedicare molte coccole alle vostre mani e alle unghie e acquistare lo smalto che vestirà le vostre giornate d’autunno.