Anticipazioni Una Vita: l’addio più doloroso sconvolge Acacias

Una Vita, nuove anticipazioni: gli abitanti di Acacias 38 dovranno fare i conti con uno degli addii più dolorosi di sempre.

Una Vita terrà ancora una volta il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso durante la messa in onda dei nuovi appuntamenti. Gli abitanti di Acacias 38 dovranno fare i conti con un inaspettato addio. Questa volta a lasciare il colle sarà uno dei personaggi storici della serie. Di chi stiamo parlando? Di Felipe!

Certo, che l’avvocato abbia lasciato la sua abitazione per evitare di incontrare sua moglie dopo il processo che gli ha visti coinvolti, non è di certo una novità. Ma questa volta lui si allontanerà e non di poco. In quanto, insoddisfatto del processo che ha dichiarato Genoveva innocente per l’omicidio di Marcia, vuole vederci chiaro in questa faccenda e con tutto se stesso proverà ad incastrarla. Tanto da partire per un lungo viaggio.

Una Vita anticipazioni, Felipe lascia Acacias: Genoveva la passa liscia?

Secondo le nuove anticipazioni di Una Vita, il personaggio di Felipe organizzerà un incontro con Liberto e Ramon, nella sua nuova casa, la vecchia è ormai occupata da Marcos e sua figlia Anabel, per comunicare loro che ha tutte le intenzioni di partire per Cuba. Soltanto in questo modo, infatti, pensa di poter inchiodare Genoveva, rintracciando il Becerra.

L’avvocato ormai è più determinato che mai a voler vedere sua moglie dietro le sbarre ed è disposto a tutto per farlo, ma questo viaggio gli porterà tutte le risposte di cui ha bisogno o per lui si rivelerà essere qualcosa di fatale? Anche perchè almeno per il momento non è a conoscenza di non essere l’unico a non credere all’innocenza di Genoveva.

Anche l’ispettore Mendez ha iniziato a convincersi del contrario. In quanto ha trovato alquanto strano che la domestica Laura avesse prima accusato la donna, testimoniando di averla vista mentre le veniva consegnata l’arma del delitto, per poi ritirare il tutto affermando di essersi sbagliata. Com’è possibile commettere un tale errore?

Le sue indagini saranno una spina nel fianco per Velasco. Lui, insieme a Genoveva, rischia più di tutti. In quanto è stato in grado di smontare tutte le testimonianze contro di lei ed ha ricattato Laura, utilizzando l’aiuto datole tempo prima per averla fatta risultare innocente dal misterioso incendio che ha ucciso suo padre.

Filipe tornerà ad Una Vita o il suo viaggio a Cuba si rivelerà essere l’uscita di scena perfetta per il suo personaggio, uno degli storici della soap opera spagnola? Per scoprirlo non ci resta che guardare le nuove puntate in onda su canale 5.