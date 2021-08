Tutti i bracciali più femminili e scintillanti da indossare a settembre in città

By

Per una donna ci sono due tipi di bracciali, quelli che hanno un valore affettivo e che quindi non si tolgono mai, e quelli di moda secondo il proprio gusto personale che cambiano con le stagioni. Vediamo oggi quelli di tendenza, a budget accessibili, da portare a settembre.

Dopo avervi parlato di preziosi con le perle, di gioielli con serpenti e di collane dorate a catena grossa, è tempo di pensare alle novità da portare al polso al rientro dalle vacanze. Da Versace, che propone un bracciale con ciondolo decorato Medusa in color oro al costo di 350 euro, a Valentino Garavani, che ha creato un bracciale Rockstud in pelle di vitello laminato a 150 euro, sono molte le firme tra le quali scegliere senza spendere una fortuna. Vediamo cosa è meglio non farsi scappare, da indossare tutto l’autunno.

Bracciali per settembre: i migliori a prezzi possibili

Balenciaga ha creato il bracciale B Chain che promette di diventare iconico o forse, lo è già. In stile rapper ma sobrio (rispetto alle star di quel genere musicale) è in ottone dorato, a catena a maglie spesse ed ha un grande charm con la lettera B. Il prezzo è di 495 euro.

Bottega Veneta (450 euro) ha attualmente disponibile un bracciale dal design a cerchio grande ed attorcigliato sia in bianco ed oro che in pelle testa di moro e metallo dorato rigido a semicerchio.

Se siete amanti dei loghi c’è l’idea di Fendi che con il suo motivo a doppia F vi farà innamorare del bracciale rigido coloro oro nelle varianti smaltate in bianco o in nero. In metallo, andrà benissimo da solo o abbinato con un altro bracciale della maison. Si trova a 390 euro sul sito ufficiale.

Punta invece sull’oro rosa Emporio Armani per il bracciale Abstract Chains in colore oro rosa. Costa solo 149,99 euro su Zalando e con il doppio giro al polso sarà perfetto abbinato ad un orologio e nulla più.

Restando nei toni del rosa, è di Stroili il bracciale Lady Phantasya in acciaio rosato e cristalli (129 euro). Molto elegante, non è il classico modello da portare tutti i giorni ma andrà benissimo per una serata chic.

Per i bracciali della fortuna invece vale la regola che si dovranno rompere da soli altrimenti addio al desiderio.

Silvia Zanchi