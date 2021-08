I mocassini sono intramontabili e sempre di classe. Scegli i più adatti a te

Il mocassino come lo conosciamo oggi risale agli anni Trenta del secolo scorso ma un modello molto simile era già usato dai nativi americani. Non è mai passato di moda ed anche in estate sei sempre perfetta se ne indossi un paio con look casual e chic. Vediamo i modelli top di stagione ed alcune anticipazioni per l’autunno – inverno.

Il tempo passa ma i mocassini restano, se non ne avete nemmeno un paio è giunto il momento di acquistarne uno. Con i saldi e l’estate ancora in corso, non ci sono più scuse. Ecco che marchi è bene opzionare e quali modelli e colori prediligere per un buon investimento duraturo.

Quali mocassini comprare la prima volta e su quali puntare per averli nel tempo

Sia che vi troviate a Forte dei Marmi sia che siate già tornate a Milano, una delle tappe obbligatorie per le smemorate o per le affezionate al marchio resta Car Shoe. In pelle rossa su Farfetch ci sono modelli con i famosi gommini a vista, scontati del 50%, quindi da 330 euro a 165 euro, occasione imperdibile; nelle boutique la scelta è più ampia ed include anche ballerine, espadrillas, sandali flat e mocassini metallizzati da principesse moderne.

Il mocassino da donna in camoscio beige con nappine di Baldinini è un must per chi ama la comodità e la qualità italiana restando al contempo in un budget contenuto. Costa 163 euro (anziché 325) sul sito ufficiale ed è disponibile anche in blu elettrico.

Ad un budget più basso c’è la proposta di Ralph Lauren. Il mocassino Lauren Barnsbury è scamosciato, si può scegliere tra la tonalità truffle, il bellissimo dusty pink ed il blu navy, vede la sigla dorata del brand sulla parte superiore e risulta subito femminile ed americano. Si consiglia di prendere un numero in più rispetto al solito perché veste piccolo.

Un grande classico sono i mocassini Kate di Tod’s. Realizzati in pelle lucida e spazzolata nera, hanno uno stile contemporaneo anche grazie al platform profondo ed alle frange d’ordinanza. Costano 590 euro, si possono portare tutto il giorno e, di certo, sono tra le calzature protagoniste dell’autunno.

Armatevi di cerottini e compeed se lo ritenete necessario ma un bel paio di mocassini lo dovete necessariamente avere. Vale per l’estate come per l’autunno, cambiano gli stili e cambierete anche voi ma ci sono capi ed accessori che, come le vere amicizie, non tramontano mai.

Silvia Zanchi