Beautiful anticipazioni: tragedia per i Forrester, il dramma che cambia tutto

Beautiful anticipazioni: uno dei membri più amati della famiglia Forrester andrà incontro ad un vero e proprio dramma che gli cambierà la vita.

Beautiful è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un veri e propri episodi bomba. Si sa: alla famiglia Forrester non piace stare con le mani in mano e per questo motivo ogni tanto, o spesso in questo caso, un po’ di pepe non guasta mai. Ma dopo di tutto è questa una delle caratteristiche che i telespettatori più amano della soap opera a stelle e a strisce.

Nelle prossime puntate, infatti, secondo quanto rivelato dalle nuove anticipazioni, uno dei membri più amati della famiglia Forrester vivrà un vero e proprio dramma che gli cambierà la vita e che potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio. Il suo amore sarà in grado anche di superare questo nuovo e sconvolgente colpo di scena?

Anticipazioni Beautiful, nuovo colpo di scena: il retroscena su Eric che nessuno immaginava

Non c’è pace per Eric Forrester nelle nuove puntate di Beautiful. Lo stilista, dopo aver scoperto il tradimento di sua moglie Quinn, si troverà a dover fare i conti con l’ennesimo dramma. Nonostante sia riuscito a trovare la forza di perdonare Quinn, prendendosi anche lui tutte le colpe del caso, per loro si apre un nuovo e difficile capitolo.

Negli scorsi appuntamenti, infatti, l’uomo aveva finto di addormentarsi sul divano, facendo andare in camera da letto tutta sola la povera Quinn. Nelle prossime puntate, Eric svelerà il perchè di tale scena, rivelando alla sua compagna di soffrire di impotenza. Per questo motivo aveva evitato di coricarsi insieme, in modo tale da potersi prendere un po’ di tempo prima di rivelare il suo nuovo segreto.

Eric Forrester è diventato impotente. Sì, lui. Proprio lui che aveva iniziato a tradire la sua prima e storica moglie, Stephanie, perché diventata troppo fredda e poco incline a concedersi ai piaceri della carne. Dopo di tutto si è fatta una certa età anche per lui. Ma come avrà reagito Quinn?

La donna ha reagito di buon grado, affermando che la passionalità del loro rapporto non è di certo l’unico motivo per cui lo ama ed è pronto a sostenerlo, supportarlo ed aspettarlo. In quanto hanno tutte le intenzioni di rivolgersi ad un amico per provare a comprendere se esiste una soluzione a questo problema. Fin qui tutto bene, ma riuscirà Quinn a resistere alla tentazione di finire di nuovo a letto con Carter, di cui si è perdutamente innamorata?

Purtroppo per scoprirlo non ci resta che seguire le nuove puntate della soap opera più amata di sempre. O aspettare le nuove anticipazioni di Beautiful se proprio non si riesce a resistere a tale curiosità.