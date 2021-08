“Basta”: è addio per la coppia più amata di Uomini e Donne

La coppia di Uomini e Donne più amata e discussa si dice addio: l’amaro sfogo di lei non lascia dubbi, fan sconvolti.

Sembrava una grande e bellissima storia d’amore e, invece, anche per una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne pare sia arrivato il momento di dirsi addio. Nessun annuncio ufficiale, per il momento, da parte dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi, ma l’amaro sfogo pubblicato da lei su Instagram non lascerebbe spazio ad altre interpretazioni.

Dopo un’estate meravigliosa vissuta insieme al mare, la coppia di Uomini e Donne starebbe affrontando un periodo complicato. Una crisi che, dalle parole scritte da lei, sembrerebbe abbastanza seria.

Uomini e Donne, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli si sono lasciati? Lo sfogo dell’ex dama del trono over

Dopo essersi frequentati durante la scorsa stagione di Uomini e Donne ed essersi allontanati, lo scorso giugno, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone avevano annunciato sui social l’inizio ufficiale della loro storia d’amore. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over hanno così trascorso una magnifica estate documentata con foto pubblicate sui rispettivi profili social.

Concluse le vacanze, però, la magia che ha portato Elisabetta e Luca a vivere la storia d’amore lontano dalle luci delle telecamere, potrebbe essere finita. Sul proprio profilo Instagram, infatti, la Simone si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

“Una persona quando ama, ama senza se e senza ma“: comincia così lo sfogo dell’ex dama. Poi continua: “Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio”.

E ancora: “Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore. Sono abituate a lottare perchè la vita non sempre è stata generosa e lottano per quell’amore forte, vanno contro tutto e tutti perchè ci credono. Non sono illuse, forse sono state illuse a crederci e allora realizzi e dici basta”.

Parole dure quelle di Elisabetta: arriverà presto l’annuncio della fine della storia con Luca?