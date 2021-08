Le anticipazioni di Beautiful scombussolano ogni cosa. Tra nuove dichiarazioni d’amore e tradimenti, i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Le anticipazioni di Beautiful, come al solito, promettono grandi colpi di scena. Nella soap opera più famosa di sempre non ci sono certezze, ogni legame può crearsi o distruggersi in men che non si dica. Solo una cosa è sicura: il pubblico del piccolo schermo non si annoierà per niente nel seguire le nuove vicende che vedono coinvolti i membri della Famiglia Forrester.

In arrivo, infatti, ci sono nuove dichiarazioni d’amore in arrivo, ma attenzione perché non mancano nemmeno i tradimenti o presunti tali. Con una Quinn sempre pronta ad organizzare terribili piani per manipolare la vita delle persone come meglio l’aggrada. Questa volta a farne le spese è Brooke Logan, seguita da sua sorella Katie che ancora una volta dovrà fare i conti con l’amara realtà dei fatti e prendere atto che forse Bill non l’ha mai avuta come in realtà avrebbe voluto.

Anticipazioni Beautiful: Quinn manipola tutto. Katie ferita da Brooke

Le nuove puntate di Beautiful partono con il botto. Si inizia subito da Brooke che vuole dei chiarimenti dal suo amato Ridge, che dopo averle promesso di voler annullare il suo matrimonio con Shauna è tornato dritto tra le sue braccia. Lo stilista le spiegherà di aver assistito alla sua conversazione con Bill, dove lei gli confida che lo amerà per sempre e per questo motivo ritiene di non potersi fidare più di lei.

Logan proverà a spiegargli che lui ha assistito soltanto ad una parte della conversazione, invitandolo a lottare per il proprio amore, ma lui giace nel letto con Shauna. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di mollare la presa e invita Brooke a farsene una ragione: ora è lei sua moglie e non ha intenzione di tradirlo come invece ha fatto lei in passato.

Passiamo poi a Katie. Anche lei è venuta a conoscenza della conversazione avvenuta tra Bill e Brooke ed ovviamente non ha fatto i salti di gioia. La donna è disperata e sta pensando di interrompere ancora una volta la loro relazione. Nonostante il tempo passato insieme, lui non riesce proprio a staccarsi da sua cognata e cade nello sconforto più totale. Quinn, però, lo invita a non arrendersi a lottare per l’amore che prova nel suo cuore.

Le Anticipazioni di Beautiful dal 29 agosto a sabato 4 settembre danno spazio anche a Steffy. Quest’ultima inizierà un percorso di dipendenza dai farmici, che andrà aggiungersi agli altri problemi già collezionati in precedenza. Riuscirà a superare questo nuovo e complicato periodo della sua vita?