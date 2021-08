Menù settimanale post vacanze: ecco una serie di piatti light per rimettersi in forma

Un menù settimanale post vacanze per rimettersi in forma dopo le ferie: ecco alcuni spunti di piatti light da preparare facilmente.

L’estate è quasi giunta al termine e il mese di settembre sta per fare il suo ingresso. In questo periodo tanti rientrano dalle ferie e per molti ricomincia la solita routine settimanale.

Se anche voi durante le vacanze avete sgarrato un po’ di più tra cena al ristorante e aperitivi vari è giunto il momento di cominciare a pensare alla forma fisica. Per questo è bene sin da subito correre ai ripari ricominciando a trascorrere una vita più regolare.

Tra le buone abitudini dovremo anche seguire una dieta sana ed equilibrata che ci permetta di rimetterci in forma post vacanze. Ecco un menù settimanale con alcuni spunti per preparare piatti light e con ingredienti di stagione.

Scopri le ricette del menù settimanale post vacanze

Al rientro dalle vacanze sono in tanti a ritrovarsi con qualche chilo di troppo. Gli sgarri delle ferie si sentono tutti e la bilancia lo testimonia. Cosa fare allora? Come correre ai ripari per tornare in forma il prima possibile?

Sicuramente il primo passo è quello di evitare le cattive abitudine e tornare a condurre una vita più moderata, in secondo luogo dedicare più tempo all’attività fisica. Detto ciò vediamo un menù settimanale tipo con tanti spunti per ricette gustose ma leggere.

Piatti poco elaborati e ancora freschi perché anche se settembre è alle porte ciò non significa che il caldo non si faccia più sentire. Scopriamo allora alcuni piatti light da preparare con ingredienti di stagione.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica