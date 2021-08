Uomini e Donne riapre i battenti: le registrazioni della nuova stagione sono ripartite e non mancano i colpi di scena

L’attesa è finita! Gli amanti del programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne, possono tirare un sospiro di sollievo. Pochi giorni fa infatti sono ripartite le registrazioni delle nuove puntate che andranno in onda a partire da lunedì 13 Settembre 2021.

C’era grande attesa sia per scoprire i volti dei nuovi tronisti, nella speranza che, almeno quest’anno, la redazione abbia scelto persone più genuine e davvero interessate a trovare l’amore e non nuovi follower. Le premesse ci sono, anche dopo una recente intervista di Maria stessa che, settimane prima del ‘via’, confessò di volere tronisti più reali, più veri, come l’idraulico o la studentessa, per evitare che il suo programma fosse di nuovo ‘sporcato’ da chi è solo in cerca di visibilità.

Chissà se con i nuovi 4 tronisti, tra cui per la prima volta vedremo un transessuale, Maria ed il suo staff saranno riusciti nell’intento.

Uomini e Donne, chi è tornato al Trono Over

Ma, diciamolo, ormai il pubblico è più attratto dagli intrighi amorosi del Trono Over rispetto a quello dei giovani: forse per i colpi di scena, forse per i ritorni di fiamma, fatto sta che l’attenzione maggiore è puntata sui personaggi che popolano il parterre femminile e maschile degli ‘attempati’.

Alcuni ritorni sono certi: parliamo della nostra instancabile Gemma Galgani, reduce da alcuni ritocchi estetici che la renderanno quasi irriconoscibile. Poi un grande e atteso ritorno è quello della sua ‘nemica’ in amore, Isabella Ricci che con la sua classe ed eleganza ha catturato i cuori dei telespettatori.

Altri due grandi ritorni bomba saranno Ida e Riccardo. I due sono di nuovo tornati in studio nella prima registrazione, e già si annunciano scintille. Riusciranno i due ex a superare i dissidi passati e recuperare un rapporto cordiale? Noi non crediamo, ma attendiamo con ansia i risvolti nei prossimi mesi!

Un altro ritorno attesissimo, almeno per le dinamiche che solo lui riesce a creare, è quello di Armando Incarnato. Durante l’estate sono state diversi i post sotto cui lanciava frecciatine ad una misteriosa donna, che si tratti di qualche dama nel parterre?

