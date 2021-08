Anticipazioni Beautiful, colpi di scena in arrivo: dipendenze e nuovi amori

Beautiful è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma con un’incredibile svolta che lascerà il pubblico senza parole.

Beautiful, si sa, è sempre pronto a tenere il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso. Le nuove puntate della soap opera a stelle e a strisce porterà non pochi cambiamenti all’interno delle dinamiche tra i personaggi più amati di sempre. C’è però un’incredibile svolta per i prossimi appuntamenti. Svolta che non passerà di certo inosservata tra i telespettatori. Il motivo?

Queste che vedremo a breve in onda, infatti, saranno le prime puntate girate in America durante il corso della pandemia, precisamente durante il mese di giugno dello scorso anno. Gli attori più amati di sempre, a dover far i conti con gli intrighi e le passioni che dominano le loro vite, dovranno affrontare anche le misure restrittive. Come ad esempio girare le scene di passione e amore in compagnia di una bambola e non del proprio partner.

Beautiful anticipazioni: Il segreto di Shauna e le dipendenze di Steffy

Le novità per quanto riguarda le nuove puntate di Beautiful non funzionano di certo qui. Nemmeno la pandemia o il virus sono in grado di fermare le vicende amorose dei protagonisti della soap opera americana. E questa volta, al centro della scena, troviamo Steffy. La giovane inizierà a soffrire di una vera e propria dipendenza da oppiacei. Tant’è che Liam la ritiene non in grado di poter badare a Kelly.

Dopo momenti di rabbia, sfoghi e litigi, in men che non si dica, la giovane donna sceglie di disintossicarsi. Iniziando così un rapido percorso di riabilitazione che in meno che non si dica la farà tornare meglio di prima, ma attenzione perché gli spoiler non finiscono di certo qui.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: terribile dramma per la star indiscussa della soap

Si riprende anche dal chiacchieratissimo matrimonio di Ridge e Shauna. Quest’ultima, come ogni personaggio che si rispetti, nasconde un terribile segreto. Segreto che ovviamente non ha alcuna intenzione di rivelare se non a Quinn. Mentre ne parla con quest’ultima, però, le sue parole vengono ascoltate anche a sua insaputa da Katie Logan, che ovviamente riporta il tutto ai diretti interessati.

Ridge è alle strette e, dopo aver scoperto che cosa nasconde la donna, decide di tagliare immediatamente i ponti con lei. La loro relazione sembrerebbe non essere destinata a durare, ma attenzione perché i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Uomini e Donne, svelati altri due tronisti: hanno qualcosa in comune

Le nuove anticipazioni di Beautiful tengono il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso grazie agli incredibili colpi di scena offerti dagli autori, che anno dopo anno trovano sempre il modo di dare vita a nuovi ed entusiasmanti misteri.