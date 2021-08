Uomini e Donne inizia questa nuova stagione al centro della polemica e il pubblico non ha alcuna intenzione di perdonare la mancata promessa di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì 13 settembre e, come ogni edizione che si rispetti, comincia con il botto. Il programma deve ancora fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani, che i telespettatori hanno già iniziato a protestare sulla scelta dei nuovi protagonisti del Trono Classico. Il motivo?

Nonostante il programma non sia ancora andato in onda, sono già state registrate le prime puntate di questa nuova stagione e tronisti scelti sono stati mostrati per la prima volta agli utenti della rete che non hanno reagito come molto probabilmente la redazione sperava. Il motivo? Maria De Filippi aveva annunciato grossi cambiamenti per quest’anno, ma sembrerebbe che la parola data non sia stata rispettata, creando un grosso malcontento tra i telespettatori che avevano voglia di una ventata di aria fresca negli studi Elios di Roma.

Anticipazioni Uomini e Donne, pubblico in rivolta: “Dov’è finito l’elettricista?”

Maria De Filippi, durante il corso di quest’estate, aveva confidato al grande pubblico di essere piuttosto stufa dei soliti tronisti, così come il pubblico del piccolo schermo, perchè si sono rivelati essere soltanto persone interessate alla fame e al mondo dei social. Per questo motivo aveva promesso grossi cambiamenti a Uomini e Donne, annunciando che i nuovi tronisti sarebbero stati scelti tra gente comune, che lei voleva un’elettricista sul trono.

Ma dalle presentazioni dei ragazzi scelti sembrerebbero rispecchiare i canoni degli anni precedenti e di questo famoso elettricista non c’è ne stata traccia.

“Ma dov’è finito l’elettricista?“ ha sbottato un utente della rete, come riportato dal portale Coming Soon. “Avremmo creduto più se aveste scritto: esiste Babbo Natale“ ha poi proseguito, mostrando un certo malcontento nei confronti dei nuovi protagonisti scelti per Uomini e Donne.

Purtroppo questo non è l’unico commento del genere. In quanto il malcontento manifestato dagli utenti della rete di fronte ai nuovi tronisti è davvero tanto. Sarà forse per questo motivo che, da anni ormai, il pubblico del piccolo schermo preferisce concentrare le proprie attenzioni sulle dinamiche che vedono coinvolti le dame e i cavalieri del Trono Over?

Almeno per il momento è ancora presto per dirlo. In quanto i protagonisti di questa nuova stagione potrebbero sempre stupire i telespettatori, ma loro non hanno potuto fare a meno di condividere la propria delusione di fronte all’ennesimo cliché ripresentato negli studi Elios di Roma.