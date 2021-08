Un’altra doccia fredda per Barbara D’Urso: non l’hanno proprio considerata

Decisamente la ruota della fortuna sembra ancora dover girare per Barbara D’Urso che si appresta a incassare altro colpo: il suo nome non è proprio stato preso in considerazione.

La vecchia stagione si era già conclusa in salita, con i suoi programmi chiusi anzitempo e la comunicazione che a settembre avrebbe perso buona parte delle sue ore settimanali.

Si sperava che l’inizio della nuova stagione televisiva avrebbe finalmente portato un po’ di serenità nella vita lavorativa di Barbara D’Urso ma le cose sembrano in realtà destinate a procedere ulteriormente in salita.

Il suo nome è stato, a quanto pare, dimenticato, almeno dalle alte sfere.

LEGGI ANCHE–> Barbara d’Urso affranta ricorda il terribile lutto che l’ha cambiata per sempre

Barbara D’Urso e il dolore di essere dimenticata

Durante la prossima stagione televisiva potremmo assistere al ritorno di un grande reality show: La Talpa.

Il nome del programma è indissolubilmente legato alla storica conduttrice Paola Perego che però non tornerà al timone questa volta. Chi ne prenderà il posto?

Per qualche tempo era circolata la voce secondo cui Barbara D’Urso si giocava la possibilità di vedere il suo nome in cima al cast del programma ma a quanto pare le cose non stanno proprio così.

Il noto portale Dagospia avrebbe infatti appreso da fonti certe e molto vicine a Mediaset che il nome di Barbara D’Urso non è assolutamente nei pensieri dei vertici aziendali.

“Dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”.

LEGGI ANCHE–> Barbara d’Urso, il dettaglio non sfugge: qualcosa non torna. Lei svela tutto

Barbara D’Urso sembra dunque destinata a rimanere legata solo e soltanto al suo Pomeriggio 5 (Domenica Live e Live! Non è la D’Urso sono infatti finiti nel dimenticatoio già da tempo) e vede oramai la prima serata e la possibilità di tornare nel mondo dei reality come un vero e proprio miraggio.

Le tribolazioni non sono dunque ancora finite per la conduttrice di Canale Cinque ma, sai come si dice cara Barbara, la ruota della fortuna prima o poi gira per tutti: anche la tua infine girerà… prima o poi (appunto)!