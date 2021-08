Drusilla Gucci sorprende con pose da star. Copiamo il suo bikini spendendo meno di 70 euro

Sono di oggi, 27 agosto, le foto che vedono immortalata, nella nostra capitale, la dark lady dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci, e Francesco Chiofalo. L’amore sembra l’abbia resa ancor più charming ecco perché l’outfit da copiare è proprio il suo bikini, scopriamo come.

Tra chi disegna costumi da una vita e chi si improvvisa stilista solo d’estate per darsi un certo tono (e per scriverlo nella bio di Instagram) la certezza è una ed una soltanto: siamo letteralmente sommerse da ogni tipo di costume da bagno per forma, tessuto, colore ecc. Quello che vogliamo copiare è della vip donna più amata del reality Mediaset, ovvero Drusilla Gucci. L’ereditiera infatti, in vacanza in un lussuoso resort nella magica Sicilia, ha sfoggiato un due pezzi semplice e metallizzato capace di creare più sfumature e di non stancare mai. Vediamo tutti i modelli sotto i 100 euro da considerare.

Drusilla Gucci si mostra con un costume di classe e risponde a tono agli haters

Se siete abbronzate rende di più ma anche in caso siate donne da tintarella di luna come la nota ereditiera, il color bronzo esalterà la vostra femminilità. Il bikini di Fisico in jersey sintetico a tinta unita ha un effetto laminato molto cool, una pratica chiusura da annodare sulla schiena e l’interno imbottito che si può tranquillamente togliere. Costa 33 euro la parte superiore e 29,25 lo slip.

Un costume argento da comprare per soli 23 euro circa (il prezzo varia in base al modello dello slip che si vuol abbinare) è di Calzedonia ed è composto da un top a canotta e da un sotto con lacci o, per essere come lei, da una brasiliana sgambata molto sensuale.

Il costume a triangolo scorrevole con coppe estraibili di Yamamay (foto sopra) è la scelta più simile ed economica (oggi si trova a soli 12,98 euro già scontato) per emulare la sempre dark Drusilla Gucci.

Si scende ancora – ma si parla di un brand low cost del web – con Shein, che per soli 11 euro propone un due pezzi color rusty rose con scollatura a V, taglio sportivo, molto sgambato e iridescente.

Drusilla sarebbe da imitare in ogni caso per la personalità schietta e trasparente più che per il look ma visto che qui ci occupiamo di moda è una buona idea partire dal costume.

Silvia Zanchi