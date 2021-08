Spray naturale modella ricci: prepariamolo con 2 ingredienti

Lo spray naturale modella ricci è perfetto per creare boccoli elastici, composti e uniformi senza utilizzare prodotti chimici.

Chi ha i capelli ricci certamente avrà notato che al mare in estate i capelli sono molto più disciplinati, i boccoli e le onde della chioma sono molto più composti ed elastici, tendono a non scomporsi facilmente e a mantenere la piega per molte ore.

Il motivo della “magica” messa in piega che ci regala l’estate è la salsedine che si deposita naturalmente sui capelli quando siamo in prossimità del mare e naturalmente il sale che rimane depositato sui capelli dopo il bagno.

Secondo il parere generale degli esperti di haircare è importantissimo sciacquare i capelli con acqua dolce dopo il bagno, così da eliminare la maggior quantità possibile di sale dalla chioma.

Il sale infatti, combinato all’azione del sole, tende a seccare e disidratare i capelli, oltre a renderli molto appiccicosi.

Ovviamente sui capelli fini o naturalmente secchi l’azione combinata del sale e del sole può essere molto dannosa, infatti si consiglia di proteggere i capelli con appositi spray con filtro UV.

I capelli grassi invece durante l’estate subiranno un processo di normalizzazione della produzione di sebo proprio grazie all’azione combinata del sale e della luce solare, che tenderà ad assorbire dal cuoio capelluto e dai capelli l’eccesso di sebo prodotto naturalmente.

La ricetta che stiamo per proporre è perfetta proprio per chi ha capelli grassi e che si sporcano facilmente, soprattutto in estate e a causa del sudore.

La ricetta dello spray naturale modella ricci

La ricetta che stiamo per proporre è di una semplicità inaudita ma risolverà gran parte dei problemi di styling per le ragazze con capelli ricci e mossi che tendono a sporcarsi facilmente.

I due soli ingredienti di questo spray saranno semplicemente acqua e sale fino. Si dovrà porre in un pentolino una quantità d’acqua fredda che si considera sufficiente a bagnare tutta la chioma (quindi più i capelli saranno lunghi e folti, maggiore dovrà essere la quantità d’acqua impiegata).

A questo punto bisognerà salare l’acqua come se si volesse preparare la pasta e riscaldarla fino a che il sale non si sarà sciolto a perfezione. Riscaldare l’acqua è assolutamente necessario per far sì che il sale si sciolga in maniera omogenea. Per velocizzare le operazioni si consiglia di usare il sale fino al posto del grosso.

A questo punto bisognerà far intiepidire l’acqua: nell’attesa si potrà andare a fare la doccia e lo shampoo. Per migliorare le prestazioni dello spray si consiglia di non utilizzare balsamo e maschere sui capelli.

Quando l’acqua salata sarà ormai tiepida la si potrà quindi trasferire in una boccetta con tappo spray.

Si potrebbe pensare che spruzzare l’acqua salata sui capelli ancora bagnati sia la mossa giusta, ma non lo è affatto, perché l’acqua presente sui capelli tenderebbe a diluire ulteriormente la soluzione di acqua e sale che abbiamo preparato, rendendola meno efficace.

L’ideale è allora procedere ad asciugare i capelli con un diffusore e a testa in giù, in maniera da regalare alla chioma quanto più volume possibile. Quando i capelli saranno parzialmente asciutti si potrà procedere a bagnare la chioma con abbondante spray all’acqua salata. La seconda fase dell’asciugatura dovrà procedere esattamente come la prima, cioè a testa in giù e con il diffusore.

L’ideale in realtà sarebbe asciugare i capelli all’aria aperta, in maniera da favorire ulteriormente la formazione delle onde naturali, ma naturalmente non è sempre possibile.

Il trattamento con l’acqua salata, come abbiamo detto, potrebbe rendere i capelli piuttosto secchi, soprattutto in corrispondenza delle punte. Per questo motivo si consiglia di applicare solo sulle punte una piccola quantità di olio secco o, in alternativa, di olio di cocco o di altro olio naturale. L’olio secco ha il pregio di non appesantire le punte, quindi di non far cedere i riccioli sotto il loro stesso peso.