Ambra Angiolini, retroscena ignoto sull’addio a Renga: che cosa è accaduto veramente?

La storia durata undici anni tra Francesco Renga e Ambra Angiolini si è oramai conclusa da anni ma qualcosa ancora non era mai stato detto.

11 anni di matrimonio e due figli, Yolanda di 16 anni e Leonardo di 14. La storia d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini è stata lunga e intensa ma poi è inesorabilmente giunto al capolinea.

I due ancora oggi mantengono ottimi rapporti, come testimoniato dallo stesso cantante:

“Io e Ambra abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”.

E’ forse anche questo il motivo per cui la coppia non ha mai voluto fare veramente luce sul perché dell’addio. C’è chi è pronto a scommettere che la rottura sia legata a un tradimento da parte di lui ma le cose potrebbero, in realtà, stare in modo diverso.

Delle recenti dichiarazioni di Ambra Angiolini gettano infatti una nuova luce su quanto accaduto.

Ambra Angiolini, ecco perché è finita con Francesco Renga

In realtà forse la storia dell’addio tra Ambra Angiolini e Francesco Renga rimarrà forse almeno in parte avvolta nel mistero e ciò nonostante sia stata proprio l’attrice direttamente interessata a dare un’ottima spiegazione dopo l’addio.

Dopo la conferma della separazione fu la stessa Ambra Angiolini infatti a spiegare sulle pagine di Io Donna che cosa stesse accadendo tra lei e l’oramai ex marito:

“Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente. Vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli. C’era una ferita sanguinante e io ho deciso di prendere la medicina per curarla. Magari un distacco per rimettere a posto gli equilibri può aiutarci”.

Forse non conosciamo allora la reale ragione dell’addio della celebre coppia ma senza dubbio sappiamo che i due sono riuscita a gestire un moneto difficile nel migliore dei modi. Tanto dovrà bastarci.