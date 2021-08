Temptation Island: la neo coppia sconvolge i fan. Il gesto assurdo ed indelebile

La coppia appena nata a Temptation Island prende una decisione che mai nessuno avrebbe immaginato: il gesto è veramente una follia.

Una storia breve ma che già sembra pronta per mandare i fan letteralmente fuori di testa.

Le relazioni corrono in fretta nel XXI secolo, soprattutto, a quanto pare, se nascono davanti le telecamere.

Sarà la paura di esser dimenticati dal pubblico o una vera e propria accelerazione delle emozioni, ma le coppie nate in TV sembrano decise a non optare per le mezze misure e prendono così decisioni sopra le righe, perfette per lasciare i fan letteralmente a bocca aperta.

Esempio indiscutibile di tutto ciò è il gesto reso recentemente noto da una coppia giovanissima, nata davanti le telecamere di Temptation Island ma forse un po’ dimenticata nelle ultime settimane dai fan. Ecco, la decisione appena presa potrebbe portarla in cima agli interessi del pubblico.

“Temptation Island è indelebile”: la coppia shocca i fan

Lui era entrato nel resort da fidanzato ma con un rapporto decisamente in bilico, minato proprio da una serie di tradimenti da lui commessi e che lei, nei fatti, non riusciva a dimenticare.

Il “viaggio nei sentimenti” ha reso palese il raggiungimento del capolinea per la coppia e, al tempo stesso, la nascita di due nuove relazioni: la prima è quella più chiacchierata del momento, la coppia formata da Manuela e Luciano, a quanto pare lanciata nel vero e proprio mondo delle favole (sebbene sia forse troppo da favola per esser credibile); la seconda è quella formata da Stefano Sirena e Federica Cleo.

Questi ultimi erano forse un po’ finiti nel dimenticatoio anche perché la nascita della loro intesa sembrava, almeno da parte di lui, una sorta di vendetta conseguente alle scelte di Manuela.

A dispetto di tutto ciò la coppia prosegue però nella reciproca conoscenza e l’intesa sembra già giunta al punto da voler esser red, per così dire, indelebile.

Eh già, i due si sono tatuati sul costato la palma di Temptation Island con una frase che hanno diviso facendo in modo che solo se vicini si possa leggere in modo completo.

Lei ha scritto “I like the way…” e lui “You look at me”. Ma la canzone non faceva “I like the way you lie”? Che dire, a volte piccoli accorgimenti possono rivelarsi necessari.

Staremo ora a vedere se questo tatuaggio sarà o meno di buon auspicio: molte coppe aspettano anni prima di imprimere la loro storia sulla pelle ma, come dicevamo, quelle nate in tv amano andare veloci.