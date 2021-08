Le follie delle star! Cardi B e la sua collezione di Hérmés da migliaia di dollari!

La rapper americana Cardi B ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che ha scioccato il web! Di cosa si tratta? Della sua collezione folle di borse di Hérmés dal valore di centinaia di migliaia di dollari!

Viviamo a tutti gli effetti nell‘epoca del consumismo, in cui la parola chiave per integrarci è avere sempre di più.

Quando apriamo i nostri armadi ci rendiamo conto di quanto siano pieni di vestiti, scarpe, accessori e quant’altro, accumulati nel corso degli anni, e messi li, fermi in un ripiano a prendere polvere.

E in più, quante volte abbiamo aperto quelle ante dell’armadio, abbiamo guardato dentro e abbiamo detto: “non ho nulla da mettere”!

Ecco, questo è il frutto della società in cui viviamo, siamo il frutto di un’epoca basata sul fittizio.

Ma perché questa premessa? Perché se noi persone “comuni”, ossia con una vita e uno stipendio dignitoso riusciamo a creare degli accumuli di cose superflue, immaginiamo cosa possono fare le star? Che con le loro canzoni, sponsorizzazioni, foto di Instagram e molto altro, incassano al giorno cifre esorbitanti!

Infatti, la protagonista della nostra guida di stile di oggi è una star, anzi, una rapper americana, che grazie alla musica rap è uscita dal Bronx di New York da diva!

La protagonista della guida di stile di oggi è Cardi B! O per meglio dire, la sua collezione folle!

La foto ha fatto il giro del web, e ha fatto indignare non pochi! E allora vediamo insieme di cosa si tratta, in questa guida di stile di CheDonna, la più social e attuale di sempre!

Cardi B fa indignare il web mostrando su Instagram la sua collezione di borse di Hérmés dal valore di migliaia di dollari!

Iniziamo dal principio: prima di essere quello che è adesso, ossia una cantante di successo, madre di una splendida bambina ( e il secondo genito è in arrivo) Cardi B era la classica ragazza americana proveniente da una famiglia di genitori latino-americani che cerca il proprio posto nel mondo. La sua gioventù non è stata proprio rose e fiori: ha ammesso di aver avuto relazioni violente, di essere stata cacciata di casa dalla madre e di aver lavorato in uno strip club per potersi permettere un’istruzione adeguata.

Quindi, non appena è diventata la Cardi B che tutti noi adesso conosciamo, ha avuto la sua rivalsa! Ha trovato il modo, attraverso la musica rap, di uscire fuori da quel mondo difficile da cui proveniva ed è diventata una delle cantanti rap più conosciute in tutto il mondo.

Ma questo può giustificarla dal mostrare a tutto il mondo attraverso Instagram lo sfarzo della vita che conduce? Non credo proprio!

Lo scorso 21 luglio, Cardi B pubblica sul proprio feed di Instagram una serie di foto che ritraggono lei e la sua collezione infinita di borse Hérmés. Di tutti i colori, forme e fantasie! Ce ne erano veramente per tutti i gusti!

Per chi non conoscesse questo brand di lusso, volete sapere quanto costano? Una borsa di Hérmés può partire dai € 7.000, ed arrivare a cifre più alte, in base alla tipologia e al materiale della borsa stessa! Se a ogni borsa diamo questo prezzo base e sommiamo la quantità presente nella foto, si capisce che in quella stanza c’erano almeno cento mila euro di borse!

Insomma, è stato un modo per far vedere a tutto il mondo quanto fosse diventata ricca!

Ma sinceramente, a noi cosa importa? Nulla! Perché a noi interessa lo stile! Creare outfit trendy ed essere alla moda!

Non possiamo ( e non vogliamo) una borsa Hérmés come quella di Cardi B? Ho qui per voi la soluzione!

La trovate sul sito di Zalando, è una borsa modello Birkin di Hérmés ed ha un costo di € 29,99.

Perché l’importante è stare bene con se stessi! Non servono migliaia di euro per creare un outfit trendy, ma sapere cosa indossare! La vera moda sta proprio lì!

