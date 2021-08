Il trucco labbra rosa di Kim Kardashian è uno spunto eccezionale per realizzare un total look super delicato, perfetto per i caldissimi pomeriggi di fine estate.

In estate la voglia di mettere sulla pelle del viso tanti prodotti differenti, passando minuti e minuti ad applicarli, mescolarli e sfumarli, non è tantissima.

Uno dei motivi principali è che, a causa del fatto che inevitabilmente si tende a sudare molto, spesso il trucco non dura a lungo quanto in inverno, quindi può essere frustrante vedere la nostra piccola opera d’arte sciogliersi nel giro di pochissimo tempo.

I make up che prevedono molti colori e quindi molti prodotti affrontano peggio il caldo, proprio a causa che, quando i prodotti si sciolgono e si spostano, i loro pigmenti tendono inevitabilmente a mescolarsi rovinando le sfumature.

Per questi diversi motivi il trucco estivo ideale per tutti i giorni e per le serate con gli amici si realizza con pochissimi colori e soprattutto pochissimi prodotti, per creare total look freschissimi, coerenti e in grado di far risplendere il viso.

Il trucco labbra rosa di Kim Kardashian al centro del suo total look

Esattamente come nel campo dell’abbigliamento, il total look esiste anche nel make up. Con questa espressione si intende un trucco basato quasi esclusivamente su un unico colore e a volte addirittura su un unico prodotto.

Questo non significa che dagli occhi alle labbra si debba utilizzare un’unica nuance, semplicemente che tutte le sfumature utilizzate nel make up avranno un solo colore di partenza e si discosteranno da esso il meno possibile.

Si tratta di un trucco davvero perfetto per chi ha poca voglia di perdere molto tempo ad abbinare i colori, soprattutto se si realizza in tonalità leggere e molto neutre come quelle scelte da Kim Kardashian per promuovere i suoi prodotti di make up.

I colori ideali sono quelli nude e intonati al colore dell’incarnato. Per un matching davvero impeccabile bisogna tener conto anche del sottotono della pelle. Con un sottotono caldo / dorato si dovrà indirizzare la scelta su colori caldi o con una punta di giallo, come il color pesca o l’arancio; al contrario, con un sottotono freddo molto meglio optare per il rosa nelle sue sfumature più leggere.

L’ideale assoluto è il colore scelto da Kim, un rosa molto vicino al marrone che si adegua molto facilmente a ogni tipo di incarnato e che può essere sfumato con piccolissime quantità di marrone scuro per dare profondità allo sguardo senza alterarne troppo la sfumatura.

Per un trucco bellissimo nella sua semplicità, come quello realizzato dai make up artist di Kim, è fondamentale realizzare una base trucco impeccabile, che renda l’incarnato perfettamente omogeneo e luminoso.

Per farlo, tenendo conto delle temperature, è meglio utilizzare i prodotti perfetti per l’estate e non dimenticare il primer.

Per quanto riguarda la texture dei prodotti adatti a questo tipo di trucco l’ideale è utilizzare quelli in crema, poiché resistono al sudore molto meglio di quelli in polvere.

Se si riesce a individuare il prodotto perfetto per occhi e labbra lo si potrà utilizzare anche come blush, applicandolo sulle gote e picchiettandolo con i polpastrelli per una sfumatura perfetta ed estremamente naturale.

Il prodotto ideale sarà a lunga durata e avrà un finish lucido: da evitare assolutamente le tinte labbra, inadatte a essere applicate su altre zone del viso.

Di grande importanza il contorno labbra, da realizzare con una matita un po’ più scura del colore di base. Sempre sulle labbra si potrà realizzare una leggerissima sfumatura ombré, per aggiungere volume e dare alla labbra un po’ di tridimensionalità.

Per quanto riguarda gli occhi il mascara sarà fondamentale per dare volume e consistenza alle ciglia e far risaltare gli occhi.

Un’ottima idea è anche quella di aggiungere ciglia finte a quelle naturali in maniera da regalare allo sguardo maggiore profondità e fascino. Per non appesantire troppo la palpebra, per questo trucco è meglio evitare l’eyeliner e limitarsi, al massimo, a una riga di matita marrone.