Come arredare un giardino di casa: 5 consigli utili

By

Quando si pensa all’arredamento, si pensa immediatamente agli interni della casa. Divani, quadri, mobili da interno e tanto altro. L’esterno della casa, tuttavia, richiede la stessa attenzione ai dettagli di cui necessita la scelta degli arredi per interni.

In commercio troverai moltissimi accessori differenti, ognuno dei quali proposto in più modelli anche molto simili tra loro. Prendere la decisione giusta quando, ad esempio, devi acquistare una recinzione per proteggerti dagli occhi indiscreti dei vicini, potrebbe rivelarsi un’impresa ardua.

Qui di seguito puoi trovare alcuni consigli utili per l’arredamento del tuo giardino. Ogni accessorio richiederebbe un articolo a parte, ma speriamo che possa rivelarsi un buon punto di partenza per iniziare a pensare a come sistemare i tuoi arredi per esterni.

Le panchine da giardino: un accessorio troppo spesso ignorato

Le panchine da giardino sono uno di quegli accessori che vengono spesso ignorati dalla maggior parte di persone perché pensano che siano perfette solo per i giardini pubblici.

La verità è che una panchina ti permette di unire confort e praticità. Occupano, infatti, molto meno spazio rispetto allo stesso numero di sedute, e allo stesso tempo, se unite a comodi cuscini, offriranno un’ottima esperienza ai tuoi ospiti.

Sul mercato ne troverai di diverse fatture e di diverse fasce di prezzo. Sta a te decidere se guardare più all’aspetto economico e risparmiare qualcosa, o andare direttamente sui modelli Deluxe per il massimo della comodità.

Usa una tettoia per sostituire il garage

Sicuramente i giardini con un bel prato e una vegetazione rigogliosa sono a livello estetico preferibili, tuttavia se avete a disposizione un giardino asfaltato, il nostro consiglio è di integrarlo con una bella tettoia con un paio di posti auto.

Questo ti permetterà di eliminare il garage e avere a disposizione, di fatto, una stanza in più per l’interno della tua casa. Sembra poco, ma ti assicuro che può davvero fare la differenza.

Stai sempre attento alle coperture invernali

Il giardino, certamente, viene utilizzato maggiormente in estate e troppo spesso viene completamente abbandonato in inverno.

Ricordati sempre che sia i tuoi arredi per esterno, sia le tue piante hanno bisogno di protezione durante i mesi più freddi.

Da un lato, tutti gli accessori che non potrai portare dentro casa, dovranno essere coperti per proteggerli dalle intemperie. Il rischio è di ritrovarti tavoli e sedie completamente rovinati quando arriva la primavera e doverli per forza cambiare.

Dall’altro hai le piante da giardino, che hanno assolutamente bisogno di una protezione dal freddo per evitare che muoiano. Non tutte le piante infatti resistono alle basse temperature. Informati su internet per sapere quali hanno bisogno di più attenzioni.

Scegli un buon set da giardino

Può sembrare un consiglio scontato, ma il set da giardino composto da tavolo e sedie sarà il fulcro della tua zona esterna. Ovviamente potrai decidere di risparmiare qualcosa e andare verso modelli più economici, nulla lo vieta.

Il nostro consiglio, tuttavia, è quello di acquistare il modello che meglio rappresenta lo stile della tua abitazione. Vuoi ricreare un’atmosfera elegante? O più spartana?

Fatti domande di questo tipo. Dalle risposte che troverai saprai che modello acquistare.

Presta molta attenzione all’illuminazione

Nella maggior parte dei casi il giardino sarà utilizzato durante la sera. In estate, infatti, le giornate sono troppo calde e invitare i tuoi amici per pranzo sarà molto difficile.

Se da un lato è vero che nei mesi centrali dell’anno le giornate sono più lunghe, è anche vero che molto probabilmente le cene continueranno fino a tarda serata. Per questo motivo pensa bene all’illuminazione, per garantire un’ottima riuscita dei tuoi eventi serali.