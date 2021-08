Tutti a scuola con Chiara Ferragni Collection!

By

Siete pronti all’arrivo di settembre, alla fine delle vacanze e al suono della prima campanella di scuola? Andare a scuola non sarà mai stato così trendy! Ecco la nuova linea di accessori per la scuola di Chiara Ferragni, in collaborazione con Pigna!

Tutti ci ricordiamo il nostro primo giorno di scuola! L’ansia del nuovo anno ci assaliva, ma la felicità di rivedere i nostri amici ci dava la spinta per valcare quella soglia che avremmo considerato casa per ben 10 mesi.

In più, il primo giorno di scuola era il giorno della riflessione: sapevamo dentro di noi che alla fine di quell’anno scolastico saremmo state delle persone diverse. Sicuramente con delle nozioni in più, ma soprattutto cresciuti, fisicamente e mentalmente!

E poi, come non ricordare lo stress dell’outfit da primo giorno di scuola! Bisognava far vedere al mondo intero che l’estate ci aveva cambiati, e allora passavamo la sera prima del primo giorno di scuola a pianificare l’outfit perfetto che ci rispecchiasse a pieno!

Per molti di noi il suono della campanella è solo un ricordo, ma per coloro che invece passano ancora le loro giornate all’interno delle classi, ad esempio i nostri figli, nipoti o fratelli e sorelle, c’è una grande novità! Anzi, grandissima!

Il business che riguarda gli oggetti da teen-ager, soprattutto quelli riguardanti la scuola, è variegato e redditizio. E chi non poteva avere l’intuizione a riguardo se non lei, l’imprenditrice digitale d’Italia, colei che qualunque cosa tocca diventa oro?

Non avete ancora capito di cosa sto parlando? Vi svelo subito il segreto!

Chiara Ferragni in collaborazione con Pigna ha creato una linea di cartoleria per la scuola griffata Chiara Ferragni!

Perché andare a scuola non è mai stato così fashion!

Ma nello specifico cosa comprende questa nuova linea di Pigna? Vediamolo in questa guida di stile!

Chiara Ferragni Collection firma la nuova linea di cartoleria per la scuola di Pigna!

Andiamo per ordine: cosa contiene la linea di Chiara Ferragni per Pigna?

un diario, dalla copertina brillantinata con tanto di tipico logo a forma di occhio di Chiara Ferragni, per un costo di € 17,99

quaderni vari, colorati, brillantinati e a fantasia. Costo della confezione da 5 quaderni € 10,50

astuccio in silicone, non molto grande, disponibile in vari colori, per un costo di € 30,00

set di gomme da cancellare stilizzate come Chiara Ferragni, costo € 7,70

cartelle ad anelli, confezione da 5 pezzi, costo € 23,56.

C’è veramente l’imbarazzo della scelta!

Che la linea sia molto carina, realizzata bene e accattivante, non ci sono dubbi! Mi verrebbe voglia di comprare tutta la linea e tenerla a casa per bellezza, effetto sopramobile!

Ma mi pongo una domanda: in un epoca in cui si sta cercando di evitare la differenziazione, in cui l’inclusività deve diventare parola chiave dell’intera società, è giusta una linea scolastica del genere? Mi spiego meglio!

Cosa potrebbe accadere nella mente di quel ragazz* al quale i genitori non hanno comprato le gomme da cancellare di Chiara Ferragni perché costavano € 7,70? Perché diciamolo, andare a scuola ha un costo! Ma non inteso nel solo senso scolastico, ma tutto il resto!

Se poi i brand che devono creare articoli necessari per la scuola, come in questo caso Pigna, crea la linea di tendenza, con un costo leggermente più elevato del normale, ecco qui che il business si è attivato! E insieme al business una serie di comportamenti tipici del mondo adolescenziale, in cui avere un particolare oggetto porta ad occupare un gradino più alto nella scala gerarchica.

Chi come me ha avuto questo dubbio?

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata culla collaborazione di Chiara Ferragni con Pigna!

Alla prossima guida di stile, con tante novità e tanto stile!

Emanuela Cappelli